La CAQ promet 10G$ pour décongestionner Montréal

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, espère frapper un grand coup avec le dévoilement de son «plan de décongestion» pour la grande région de Montréal. Prolongement du REM vers les banlieues nord et sud, aménagement d’un tramway vers l’est et prolongement des autoroutes 19 et 13 figurent au nombre des promesses présentées à quelques mois des prochaines élections provinciales.

Un gouvernement caquiste élu prévoit des investissements de 10G$ d’ici 2030, un plan déployé sur 3 axes: l’amélioration du transport collectif, la mise à niveau du réseau routier et l’exploitation des technologies intelligentes. Un plan «ambitieux et nécessaire» après «le bilan négatif de 15 ans de règne libéral», selon François Legault.

Du transport collectif tous azimuts

Aux habitants de l’est de Montréal, «les grands oubliés, des citoyens mal desservis», selon M. Legault, on promet d’aménager un tramway qui irait de la pointe de l’île jusqu’au centre-ville, avec un embranchement vers le nord menant jusqu’au Cégep Marie-Victorin.

Le plan prévoit le prolongement du REM, de Brossard jusqu’à Chambly sur la Rive-Sud, et jusqu’à Laval sur la Rive-Nord. On prévoit également une mise à l’étude d’une phase ultérieure d’expansion de Brossard jusqu’à Boucherville et Sainte-Julie ainsi qu’une expansion est-ouest sur l’emprise de l’autoroute 40.

Pour la Rive-Sud, on promet aussi un tramway de 6,5km sur le Boulevard Taschereau, de Longueuil à Brossard, incluant une interconnexion au REM. Une mise à l’étude d’un prolongement de la ligne jaune, en partie en surface le long du boulevard Therrien, est également prévue.

On promet aussi de réaliser le projet de service rapide par bus (SRB) sur Pie-IX, un projet déjà annoncé.

Plus de place pour les voitures

Les automobilistes ne sont pas en reste, puisqu’on veut prolonger l’autoroute 19 jusqu’à Bois-des-Filion et l’autoroute 13 jusqu’à l’autoroute 50, sous la forme d’un boulevard urbain. «Ce n’est pas vrai que l’on va régler les problèmes de congestion en punissant les automobilistes», précise le chef caquiste, en soulignant que ce n’est pas toujours une option pour les familles en particulier.

«Nous proposons aussi de transformer [la rue] Notre-Dame en boulevard urbain, poursuit-il, où nous pourrions profiter d’une des plus belle vues, ce qui n’est pas le cas en ce moment.»

Les technologies innovantes au service du réseau

Un gouvernement caquiste intégrerait également davantage les nouvelles technologies, entre autres par une meilleure synchronisation des caméras de circulation et des feux intelligents. «Le plan permettra de mieux planifier la circulation, selon Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes et porte-parole de la CAQ en matière de transport. Mais il faut multiplier les options.»

C’est à cet effet que l’on prévoit également l’élargissement de l’autoroute 30 à 3 voies sur le tronçon entre les autoroutes 10 et 20 pour le transport collectif. Afin de «convaincre le plus de gens de passer au transport collectif», des stationnements incitatifs seront également agrandis.

Un grand absent: la ligne rose, un projet défendu par la mairesse de Montréal Valérie Plante et soutenu à la fois par le Parti québécois et le Parti libéral du Québec, qui coûte «trop cher», selon le chef caquiste.