Faire de l’argent avec OnlyFans, c’est facile? On l’a testé!

Se créer un compte OnlyFans sans y dévoiler trop de peau, est-ce que ça peut être payant pour monsieur et madame Tout-le-Monde? Si oui, est-ce beaucoup de travail? Métro s’y est essayé en publiant des photos de pieds.

Il faut d’abord se créer un compte et surtout faire approuver celui-ci. Car oui, on doit valider notre identité et notre âge auprès de la plateforme en photographiant une carte d’identité et en se prenant en photo avec ladite carte.

Par la suite, il faut entrer nos informations bancaires sur la plateforme et attendre 24 à 48 heures avant de recevoir l’autorisation d’y publier notre contenu.

Le 15 mars, nous avons reçu l’approbation de la plateforme. Ne voulant pas montrer notre visage, nous avons seulement téléchargé une photo de profil de nos pieds et une photo de bannière, encore, de nos pieds. Nous avons ensuite établi le prix de l’abonnement mensuel à 4,99$/mois (cela peut aller jusqu’à 50$/mois).

Essai sans publicité

Durée du test : 3 semaines

Types de publications : six photos de nos pieds (pris de haut, d’en bas, avec ou sans vernis à ongles) et une vidéo de nos pieds, en trois semaines

Nombre d’abonné.e : 0

Argent rapporté : 0$

Essai avec publicité

Durée du test : 24 heures

Types de photos : photos de pieds (pris de haut, d’en bas, avec ou sans vernis à ongles)

Plateformes utilisées pour promouvoir notre compte OnlyFans : Reddit (aucune interaction), Tinder (six mentions « J’aime »), et deux essais sur TikTok

Difficultés : L’algorithme de TikTok a bonne réputation pour se faire connaître sur la plateforme, mais ne pas se faire bannir de TikTok pour promotion de contenu explicite ou mention de contenu explicite est un défi. Notre compte s’est en effet fait censurer deux fois sur deux.

Nombre d’abonné.e : 0

Argent rapporté : 0$

5 choses qu’on retient Vous l’aurez compris, ce n’est pas si facile de faire de l’argent sur la plateforme si on ne consacre pas d’efforts à la promotion des contenus. Il est toutefois possible de payer pour promouvoir son contenu sur la plateforme ou de créer un lien d’essai pour permettre aux gens d’essayer gratuitement avant de s’abonner. Se faire approuver par la plateforme pour y créer du contenu explicite si vous êtes majeur.e n’est ni difficile ni long (pas plus de 48 heures). Avoir une fanbase établie au préalable aide assurément à la notoriété sur la plateforme. Cela n’était pas notre cas et personne ne semble être tombé sur notre compte par hasard. Faire le choix de rester anonyme peut nuire à vos gains, puisque la promotion la plus rapide et facile serait de partager votre compte à vos ami.e.s réel.le.s et Facebook ainsi qu’à vos abonné.e.s sur Instagram. Même si vous réussissez à faire un peu d’argent sur la plateforme, vous devez faire un minimum de 50$ pour pouvoir retirer vos profits.