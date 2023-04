OnlyFans en 6 chiffres clés

Créée en 2016 au Royaume-Uni, la plateforme OnlyFans a connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Voici quelques chiffres qui vous permettront de saisir l’ampleur du phénomène.

220 millions d’utilisateur.trice.s

En 2022, OnlyFans comptait plus de 220 millions d’utilisateur.trice.s. C’est pendant la pandémie que le nombre d’inscrit.e.s a connu la plus forte croissance, passant de 13,5 millions en 2019 à 85 millions en 2020.

3 millions de créateur.trice.s

Le nombre de créateur.trice.s sur OnlyFans a été multiplié par 7,5 entre 2019 et 2022, passant de 400 000 à plus de 3 millions. Au Québec, le site OnlyQC Fans, qui répertorie les créateur.trice.s d’ici, recense plus de 200 profils.

4,8 G$

En 2021, le volume des transactions sur OnlyFans se serait élevé à 4,8 G$, contre 2,2 G$ en 2020. Depuis sa création en 2016, OnlyFans affirme que plus de 10 G$ ont été versés aux créateur.trice.s via sa plateforme.

2 G$

En 2022, le chiffre d’affaires d’OnlyFans était estimé à 2 G$. La plateforme continue donc de voir augmenter ses gains puisque son chiffre d’affaires s’élevait à 932 M$ en 2021 et 360 M$ en 2020.

20%

Pour chaque abonnement, OnlyFans touche une commission de 20% du prix affiché. Les 80% restants reviennent au créateur/à la créatrice.

18 ans et plus

Surtout connue pour ses contenus érotiques ou sexuels, la plateforme OnlyFans est réservée aux utilisateur.trice.s de 18 ans et plus.

Sans fournir de chiffres, la plateforme soutient toutefois qu’une part croissante de ses créateur.trice.s ne partage pas ce type de contenu. «OnlyFans abrite une gamme de créateurs, notamment des modèles adultes et glamour, des artistes musicaux, des athlètes, des artistes, des gastronomes, etc.», dit-elle.