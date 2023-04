Tootsy, du sexe queer sur OnlyFans 

La passion numéro un de Tootsy, c’est la musique. Mais afin d’arrondir ses fins de mois, le jeune homme âgé de 24 ans a commencé en décembre dernier à produire du contenu érotique sur OnlyFans.

L’artiste qui vient de lancer un deuxième album de synthpop queer y pensait depuis longtemps, mais il n’avait pas osé sauter le pas jusqu’à tout récemment. S’il évoque son jeune âge et le fait qu’il est encore «photogénique» pour expliquer sa décision, Tootsy mentionne aussi l’inflation actuelle.

«Avec tout ce qui devient plus cher, je me suis dit: je vais essayer et si ça devient payant, tant mieux.»

Étant entre autres pris par un déménagement et la préparation d’un spectacle, il admet qu’il ne consacre pas suffisamment de temps à son compte OnlyFans, ce qui explique selon lui que ses abonnés sont encore peu nombreux. L’idéal pour développer son audience serait d’investir 10 à 15 heures par semaine à la création de contenu sur la plateforme, croit-il.

Faire son autopromo

Avant de se lancer sur OnlyFans, Tootsy a demandé conseil à des connaissances déjà impliquées dans la création de contenu sur cette plateforme.

«[Les conseils reçus] étaient tous bienveillants. C’était surtout des conseils en marketing, comme dans n’importe quel autre job où il faut s’autopromouvoir», rapporte-t-il.

Techniquement, ce n’est pas très loin de ma pratique musicale, car je n’ai pas d’agent. Tootsy

Si son entourage est probablement au courant qu’il produit du contenu sur OnlyFans, Tootsy a au départ retiré les membres de sa famille de Twitter et Instagram. «Je promeus mes trucs [sexuels] là-dessus et je sais que ce n’est pas du contenu qu’ils veulent nécessairement voir.»

Le public qu’il vise est principalement masculin, mais certaines filles comptent tout de même parmi ses abonné.e.s. «C’est très inclusif, tout le monde peut s’abonner. Je vais tous vous aimer», déclare-t-il en rigolant.

Pour l’instant, les vidéos qu’il présente sur OnlyFans se limitent à du sexe en solo, mais le créateur prévoit d’avoir bientôt des «collaborateurs».

Photo: Gracieuseté, Tootsy

Un personnage

L’artiste s’est évidemment demandé si la création de contenu à caractère sexuel sur OnlyFans pouvait nuire à sa jeune carrière en musique, mais puisque Tootsy est un personnage et ne représente pas sa vraie personnalité, il ne s’inquiète pas trop. «Ça ne représente pas qui je suis. Je ne suis pas mon OnlyFans, soutient-il. Au pire, ce que vont critiquer les gens, ça va être mon image et je pense que je suis capable de me protéger.»

Avec ce personnage de chanteur pop au look glam et androgyne, Tootsy a lancé jusqu’à maintenant un EP et deux albums, dont le dernier s’intitule Le début d’un festival. Sa priorité demeure d’ailleurs sa carrière musicale.

«[OnlyFans] étend mon personnage dans un autre domaine, donc ça peut aller chercher d’autre monde et les deux publics vont finir par se rejoindre», pense-t-il.