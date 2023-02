Dans l’antre du Cirque de Boudoir extra kinky 

Vous appréciez les soirées grivoises où vous pouvez exprimer librement votre sensualité, sans craindre le jugement d’autrui? C’est ce qu’offrent les événements du Cirque de Boudoir depuis 2006. Métro a mis ses plus beaux habits – un peu sexy – et est allé assister au Pinup Devils Valentines.

Le 11 février au Cabaret Lion d’or, une soirée dansante et burlesque était présentée par le Cirque de Boudoir sous le thème de «pin-ups diaboliques». Si un tel événement se veut inclusif, peu importe vos préférences, des préparatifs sont tout de même nécessaires. Un code vestimentaire plutôt strict – communiqué dès l’achat des billets – est mis en place. Ainsi, inutile de sortir le t-shirt de votre band favori ou vos jeans délavés de votre placard, il faut minimalement être chic pour assister à l’événement au risque de se faire retourner de bord. Les habits sexy, thématiques ou fétichistes sont aussi fortement encouragés.

En rouge et black

Pour les personnes les plus courageuses, le look BDSM, les chaps et les nippies sont de mise – particulièrement ceux en forme de cœur, Saint-Valentin oblige –, d’autres optant plutôt pour de simples sous-vêtements affriolants, le corset bien serré ou encore, pour les plus geeks, les habits de style steampunk ou la tunique gréco-romaine.

Le rouge et le noir étaient également prédominants le 11 février, en lien avec le thème diabolique de la soirée.

Si cela peut créer un petit stress pour le néophyte, personne ne s’est vu refuser l’accès à la soirée à la connaissance de Métro, mais évidemment, notre attention ne portait pas vraiment sur l’accueil de la salle de spectacle de la rue Ontario.

Burlesque et bondage

Au-delà de la foule colorée, dont l’audace et/ou le dénudement de certain.e.s peuvent faire tourner les têtes, un spectacle des plus talentueuses artistes de la scène burlesque montréalaises pimente la soirée. Ces prestations sont entrecoupées de démonstration de pratique de bondage et de moments musicaux de plus en plus techno selon l’heure de la soirée, offerts par une variété de DJ et VJ – dont les fondateur.trice.s du Cirque de Boudoir, DJ Davidé & Bunnyguts – permettant de se faire aller le popotin tout en buvant une bière, un cocktail ou des bulles et ça, jusqu’à 3h du matin.

Crédits photos: Edgar Delacroix, Jo Gorsky et Philippe Manh

Évidemment, lorsqu’on avale beaucoup de liquide, un petit passage aux toilettes est souvent nécessaire. En s’y rendant, au détour d’un couloir, on découvre une autre salle adjacente à la principale avec des canapés, un bar, mais également des espèces de cheval-d’arçons permettant d’attacher une personne et de la flageller.

Ainsi, s’il faisait froid à l’extérieur, particulièrement pour les personnes portant des bas résille, l’ambiance était indéniablement torride à l’intérieur, parfois sous la forme de baisers et de caresses pour la personne qui nous accompagne ou envers un.e inconnu.e rencontré.e sur place – évidemment, une fois son consentement obtenu, faut-il le rappeler.

Sexpositif

En effet, si ce genre de proposition osée peut de prime abord intimider certaines personnes, sachez que tout est mis en place pour que tout le monde puisse passer une agréable soirée.

En plus d’une sécurité bien visible et bienveillante, il est bien indiqué que les client.e.s du Cirque de Boudoir sont tenu.e.s d’agir de façon respectueuse et consensuelle en tout temps, afin de maintenir une expérience positive.

La prise de photo est également interdite afin d’éviter que les gens retrouvent le lendemain sur les réseaux sociaux des photos d’eux-mêmes en harnais ou en corset. En revanche, des photographes officiels sont sur place si vous souhaitez immortaliser cette soirée (désolé, l’auteur de ses lignes n’a pas eu la présence d’esprit d’en faire la demande).

Sur ces cris de déception, précisons que si vous avez raté ce spécial Saint-Valentin, vous pourrez vous reprendre prochainement, le Cirque de Boudoir organisant des événements six à sept fois par année. Les billets coûtent de 60 $ à 178 $, selon l’option choisie. On peut ainsi rester debout en admission générale ou avoir une table réservée sur la mezzanine ou près de la scène.

Pour plus d’information: https://www.cirquedeboudoir.com