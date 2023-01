La parodie burlesque «The Empire Strips Back» de retour à Montréal

Après un passage à l’Olympia en 2019, The Empire Strips Back: la parodie burlesque de Star Wars reviendra à Montréal prochainement.

Le lieu et la date précise n’ont pas encore été annoncés, mais les amateur.trice.s de spectacles drôlement érotiques peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur une liste d’attente sur la plateforme Fever.

Interrogé par Métro, la «Fever Team» a confirmé que le spectacle aura bel et bien lieu à Montréal et qu’il sera possible d’acheter des billets même si on ne s’est pas inscrit à la liste d’attente: «pour le moment, nous n’avons pas les dates exactes, mais lorsqu’elles seront publiées, si vous êtes inscrit sur la liste d’attente, vous serez notifié par mail de la disponibilité de l’événement.»

On peut penser en revanche que les billets seront vendus rapidement lorsque la date sera annoncée, puisque la récente tournée américaine a affiché complet.

Présenté comme le spectacle le plus sexy de la galaxie et destiné aux personnes ayant 18 ans et plus, The Empire Strips Back a été créé par Russall S. Beattie en Australie en 2011 et a fait de nombreuses tournées depuis.

La plupart des personnages de cette célèbre franchise ont été féminisés dans le cadre de ce spectacle combinant effeuillage, chant et danse. Que ce soit pour les menaçantes Stormtroopers, la chasseuse de prime Boba Fett, Skywalker, Darth Vader et C-3PO, les mots d’ordre sont séduction, humour et érotisme.

La production The Empire Strips Back n’est pas commanditée, endossée ou affiliée avec Disney et Lucasfilm, mais à l’instar de l’Australie, le Canada permet «l’utilisation équitable» d’une œuvre à des fins de parodie ou de satire sans que cela soit considéré comme une violation des droits d’auteur. La Loi sur le droit d’auteur a été modifiée sous le gouvernement de Stephen Harper en 2012, autorisant entre autres cette exception.