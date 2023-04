Les sorties geeks de la semaine du 10 avril 

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. Au programme du 10 au 16 avril: un quiz sur le cinéma catastrophe, la projection d’un film d’horreur culte et un party punk disco.

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Quiz catastrophe

Dans le cadre du lancement du dernier numéro de la revue de cinéma 24 images consacrée au cinéma catastrophe, une foule d’activités sont proposées au Cinéma Moderne.

En plus du lancement prévu le 12 avril à 17h, un quiz catastrophe suivra à 20h. «Raz de marée, astéroïdes et crises en tout genre seront au rendez-vous et on compte sur vous pour en être aussi», peut-on lire dans la description de l’événement annoncé sur Facebook.

Pour s’inscrire, il faut écrire à info@cinemamoderne.com, les équipes se limitant à un maximum de quatre personnes.

Toujours en lien avec le dossier PANIQUE! de la revue 24 images, les films Avalanche de Corey Allen (1978) et Pluie noire de Shōhei Imamura (1979) seront respectivement présentés le 13 avril à 21h15 et le 14 avril à 18h30.

Dates: du 12 au 14 avril

Lieu: Cinéma Moderne (5150, boul. Saint-Laurent)

Un party punk disco

L’artiste de synth pop Tootsy et sa «Bitshees» Antoine Pelletier vous invitent au Quai des brumes pour un party punk disco. Au menu: chansons originales et reprises de hits oubliés, afin de revivre l’ambiance des discothèques underground des années 1980.

Lancé en février, le deuxième album de Tootsy, Le début d’un festival, est disponible sur les principales plateformes d’écoute en ligne.

Date: le 12 avril à 21h

Lieu: Quai des brumes (4481, rue Saint-Denis)

The Evil Dead au Cinéma du Parc

Classique indécrottable du cinéma d’horreur, le film The Evil Dead de Sam Raimi sera présenté cette fin de semaine au Cinéma du Parc.

Cinq amis vont passer leurs vacances dans une cabane perdue dans les bois. Mettant en marche un magnétophone récitant des passages d’un livre démoniaque écrit avec du sang et relié avec de la chair humaine, des créatures maléfiques se réveillent et déciment les vacanciers un à un.

Mettant en vedette le «Buster Keaton» du splatstick, le génialissime Bruce Campbell, ce premier opus produit en 1981 n’est pourtant pas une comédie, contrairement au reste de la franchise – le même ton sérieux est en revanche repris dans le reboot de 2013 et sa suite qui sera en salle dès le 21 avril.

Dates: les 14 et 15 avril à 21h30, ainsi que le 16 avril à 14h30

Lieu: Cinéma du Parc (3575, avenue du Parc)

Langue: version originale anglaise