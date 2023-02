Un deuxième album de synthpop queer pour Tootsy 

Tootsy et ses "Bitshees" (Dominique Pelletier et Éric Falardeau).

Tootsy est de retour avec un deuxième album de synthpop queer intitulé Le d​é​but d’un festival. À la fois cyniques et mélancoliques, les neuf nouvelles pièces de l’artiste originaire de l’Abitibi-Témiscamingue abordent la dépendance, la solitude et l’acceptation de soi sur des beats à la fois planants et dansants, indéniablement inspirés des années 1980 et de l’Eurodisco.

Si l’on retrouve le côté minimaliste et DIY de son premier album, Plastique, sorti en octobre 2021, une certaine maturité se dégage de cette nouvelle proposition. C’est peut-être en partie attribuable à la participation de Dominique Pelletier – aussi connue sous le nom de R41ÑB0W TR4$H –, une artiste de chiptune et experte du thérémine qui partage dorénavant la scène avec Tootsy à chacun de ses spectacles.

«C’est plus d’une année de travail acharné qui a pris le dessus sur tout le reste, pour le meilleur et pour le pire. Crises d’anxiété, isolement, consommation, solitude… mais surtout, beaucoup de courage et de patience», a déclaré Tootsy (alias Lou Patry) sur sa page Facebook à l’occasion du lancement de l’album au bar Le Cheval Blanc, le 28 janvier dernier.

Tootsy et ses «Bitshees», comme sont surnommé.e.s ses musicien.ne.s, seront de nouveau en prestation au bar Le Ritz le 4 mars prochain dans le cadre d’un «disco punk party».

L’album Le début d’un festival est actuellement disponible sur Bandcamp et le sera prochainement sur les autres plateformes d’écoute en ligne, promet l’artiste.