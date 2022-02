Signal Loss: le nouvel EP de Game Genie Sokolov

Après la sortie d’un troisième album en juillet 2021, l’artiste Game Genie Sokolov – Adélaïde pour les intimes – lancera un nouvel EP de musique synthwave le 4 mars.

Cet EP contient entre autres le titre Transwave, lancé il y a un an, quelques mois avant la sortie de l’album Renaissance.

Ce single ne faisant pas partie de l’album, on peut maintenant le retrouver sur Signal Loss, avec quatre autres pièces.

Le titre du EP fait référence à une «perte de signal» social et à un sentiment de solitude que l’artiste a ressenti l’été dernier.

La « pochette » numérique de Signal Loss.

«Un peu comme tout le monde avec la pandémie, le travail à la maison, la distanciation sociale, le fait qu’on ne pouvait pas nécessairement voyager, la fermeture de gym, ç’a ajouté une pression supplémentaire sur les gens qui sont facilement empreints à la solitude», explique l’artiste qui habite Hochelaga-Maisonneuve.

Passant de longs moments entre quatre murs, Game Genie Solkolov en a profité pour créer de nouvelles pièces s’inspirant de cet état d’esprit découlant de ce sentiment d’isolement.

Socialement, on a beaucoup à réapprendre. Comment refaire le contact, comment reparler au monde et essayer de les rejoindre… Game Genie Sokolov

Lorsqu’elle a attrapé la COVID-19 vers la fin de l’année 2021, Game Genie Sokolov a réécouté les différentes pistes qu’elle avait bricolées quelques mois auparavant pour en faire le EP qui paraîtra le 4 mars.

«C’est un des rares projets où il n’y avait pas de plan. C’est juste apparu un peu ex nihilo», raconte l’artiste, qui ajoute que contrairement à ses précédents albums, il n’y a aucun collaborateur qui a participé à la création de cet EP, qui est entièrement instrumental.

La synthwave étant un genre très niché et pas trop commercial, Game Genie Sokolov n’est pas parvenue à se trouver un gérant jusqu’à maintenant.

Cela ne l’a pas empêchée de remporter en 2021 le prix de l’album de l’année aux Annual Game Music Awards dans la catégorie «Chiptune/Digital Fusion Album», une récompense reçue pour son album Trans // Mission.

Aucune prestation «live» n’est prévue pour l’instant, mais il est possible de croire qu’avec la réouverture graduelle des salles de spectacle, l’occasion se présentera dans un avenir proche.

Entretemps, il est possible d’écouter la pièce O.P.S 7, sur le compte Bandcamp de l’artiste.

La synthwave est un genre musical qui a émergé au début des années 2010. Elle est influencée par la musique, les jeux vidéo et les films des années 1980. Elle se décline en plusieurs sous-genres et a été popularisée à un plus large public grâce à la trame sonore de films comme Drive (2001) et Kung Fury (2015) et de jeux vidéo tels que le diptyque Hotline Miami (2012 et 2015).