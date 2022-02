Musique: on craque pour le punk échevelé de Nobro

«Being a bitch is not illegal. So…», lance la chanteuse Kathryn McCaughey en se décapsulant une bière, avant d’entonner avec une énergie du tonnerre Better Each Day, hyperentraînante première chanson du nouvel EP de Nobro, Live Your Truth Shred Some Gnar.

Le ton est donné. Les 20 prochaines minutes seront remplies de riffs décoiffants et de percussions qui rentrent dedans, le tout porté par la voix échevelée et défiante de la bassiste et chanteuse.

On vous met au défi de ne pas taper du pied, secouer la tête ou tout bonnement hurler en chœur les refrains accrocheurs de Nobro. Musicalement, les Montréalaises poussent encore plus loin leur exploration du punk, laissant place à d’envoûtants solos, flirtant un instant avec le gospel et agrémentant de bongo leurs chansons énergiques aux textes crus.

Mention spéciale à Bye Bye Baby, seul titre en français de l’ensemble, chanté avec intensité sur fond de rock garage par la guitariste Karolane Charbonneau.

Live Your Truth Shred Some Gnar de Nobro est offert sur les plateformes dès mercredi.