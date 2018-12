Un cabaret haut en couleur ouvre à Pointe-aux-Trembles

Boucles et rideaux scintillants, murs orange, parasols en paille, boules miroir : en franchissant la porte de C La Boîte À Chantal, on est transporté à l’époque des cabarets des belles années du Village, où régnait la légendaire Guilda.

Robert «Robbie» Bibeau, alias Chantal Robert, la vedette du cabaret qui a ouvert ses portes à l’intersection des rues Sherbrooke Est et de la 36e avenue, admet d’ailleurs fièrement être de « l’ancienne école » de l’icône, disparue en 2012.

« J’ai beaucoup travaillé avec lui, il a été mon mentor, mon professeur, se rappelle-t-il avec émotion. J’ai plusieurs costumes, plusieurs bijoux de pierre du Rhin qui viennent de lui. »

Aujourd’hui, après une quarantaine d’années de carrière, le transformiste réalise son rêve; il pourra personnifier tour à tour Céline Dion, Sarah Brightman, Michèle Richard et Dalida dans son propre établissement, où il veut « faire rire et faire rêver ».

«Ma plus belle récompense c’est de plaire aux hommes et aux femmes : les femmes aiment les couleurs, les plumes, les bijoux. Les hommes aiment voir la peau et les trucages de poitrine. Et tout le monde me parle de mes jambes! » – Robbie, alias Chantal Robert

Un coup de foudre d’affaire

Le projet n’aurait toutefois pu se réaliser sans Sylvie Gauthier, que Robbie décrit lui-même comme « la tête » de l’équipe. Mme Gauthier était traiteur mobile lorsqu’elle a rencontré Chantal Robert, qu’elle a d’abord cru être une véritable femme.

« Tout de suite, tout bonnement, je me suis dit que c’était avec elle que je voulais m’associer, affirme M. Bibeau. La vie, des fois, c’est irréfléchi! »

Sylvie Gauthier gère aujourd’hui la cuisine, essentielle, puisque C La Boîte À Chantal offre ses soirées sous la forme de souper spectacle les vendredis et samedis soirs, au coût de 20$ pour un trois services, spectacle inclus.

Le menu varie chaque semaine, mais on y retrouve toujours le fish ‘n chips, spécialité de la maison, une recette originale de la grand-mère de Mme Gauthier.

L’établissement sert également déjeuners et dîners les jours de semaine. « Les gens aiment beaucoup les crêpes bretonnes, se réjouit la cuisinière. Les fèves au lard cuisent toute la nuit, les cretons sont faits maison, j’y tiens! » Hamburger steak, variétés de pâtes et autres gourmandises complètent l’offre.

Aucun employé présent dans le cabaret : la salle de près d’une centaine de places roule grâce à des amis qui ont cru au rêve des deux comparses et viennent donner un coup de main.

Un long parcours

Après avoir chanté pour les motards, dans des « cabarets vraiment rough » et des clubs de danseuses – au grand dam de ces dernières qui se faisait lancer moins d’argent que lui, raconte-t-il –, le choix de s’établir à Pointe-aux-Trembles peut paraître surprenant.

« C’est le premier cabaret transformiste permanent à l’extérieur du Village, affirme Robbie. Il n’y a pas cette variété-là dans ce coin-ci, il y a un public qui n’a jamais vu ça, j’aime surprendre. »

Après six mois de recherche, « beaucoup de déception, quelques larmes, quelques colères », et près de six autres mois de travaux pour transformer les anciens bureaux gouvernementaux en lieu à l’image de « la grande Chantal », la mission est accomplie : les spectateurs présents à la soirée d’inauguration ont bel et bien été surpris!

C La Boîte À Chantal, 13305 Rue Sherbrooke E, à la Place de la Pointe

Ouvert de 9h00 à 14h du mardi au vendredi

Les vendredis de 17h à 3h

Les samedis de 18h30 à 3h

Les dimanches de 15h à 21h

Pour informations : 514 564-3925 ou 514 834-5487