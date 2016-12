Des stations musicales dans un parc de Rivière-des-Prairies

Au bord de la rivière des Prairies, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) compte installer deux stations musicales, avec divers instruments qui seront mis à disposition gratuitement des résidents.

L’été prochain, l’aménagement des berges de la rivière des Prairies prendra encore une nouvelle allure. Alors que des sculptures viennent d’être réalisées sur des arbres malades dans les parcs Moulin-du-Rapide et Pierre-Dagenais-dit-Lépine, c’est le parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne qui va lui aussi connaître un changement majeur.

Dans le cadre d’une série d’aménagements en lien avec le programme municipalité amie des aînés (MADA), cet espace vert va accueillir deux stations musicales, qui seront composées de différents instruments de musique, installés sur une dalle de béton. Ceux-ci seront «inspirés par d’autres cultures», explique le service de communication de l’arrondissement.

Si la liste de ces instruments n’a pas été révélée, ceux-ci seront tous disponibles aux citoyens.

«Tout le monde va en profiter. La musique ne connaît pas d’âge, ce sera de bons outils pour s’y familiariser et pour la joie dans vivre dans un quartier très résidentiel», assure le conseiller de Rivière-des-Prairies, Giovanni Rapanà, qui souhaite «encourager les promenades de long de la rivière.»

Aménagements de la Maison Pierre-Chartrand

Dans ce but, un parcours urbain va être réalisé. Celui-ci passera notamment par la Maison Pierre-Chartrand, qui accueille déjà de multiples expositions et activités culturelles, à l’angle du boulevard Gouin Est et de la 24e Avenue.

À l’arrière de cet édifice historique, une terrasse couverte y a été aménagée et des bancs vont voir le jour. Un piano y sera également installé de manière permanente et accessible à tout moment pour les citoyens.