Elle fait campagne pour que Gouin Est soit élu pire route

Une résidente de Rivière-des-Prairies mène une véritable campagne pour que le boulevard Gouin Est soit élu pire route du Québec.

Depuis trois ans, l’Association canadienne automobile (CAA) mène un sondage auprès des usagers de la route afin de dresser le palmarès peu enviable des dix pires routes de la province. Corinne Tastayre, résidente de Rivière-des-Prairies, fait tout pour inciter un maximum de gens à voter pour le boulevard Gouin Est.

En plus de multiplier les publications sur les réseaux sociaux et les discussions avec ses amis et collègues, cette passionnée de vélo a même posé des affiches sur les poteaux qui longent le boulevard Gouin Est.

«Ce concours permet de donner des munitions à l’arrondissement pour appuyer ses demandes concernant le boulevard Gouin auprès de la Ville centre. Il lui permet de dire « Faites quelque chose, nous sommes la honte du Québec »», explique Corinne Tastayre, citoyenne.

Problèmes variés

Selon elle, la section du boulevard Gouin qui passe à RDP souffre de nombreux problèmes qui affectent tous les usagers, qu’ils soient piéton, cycliste ou automobiliste.

«Il n’y a pas de trottoirs, la piste cyclable est traversée par 97 poteaux, la chaussée est défoncée et les infrastructures souterraines sont désuètes. Il y a tout à refaire sur le boulevard Gouin Est. Nous faisons face à 30 ans de négligence», détaille Corinne.

En 2015, un comité de citoyens, dont Corinne faisait partie, et l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, ont proposé un plan de revitalisation pour le boulevard Gouin Est. «La Ville centre a trouvé l’idée bonne, mais ils nous ont dit qu’ils feraient ça dans plusieurs années. Mais si on lâche la pression, ils ne feront rien», soupire Corinne.

Ses efforts semblent porter leurs fruits. À quelques heures de la fin de la période de vote, le boulevard Gouin Est est dans leTop 3. Les résultats finaux ne seront pas connus avant quelques semaines.

Rappelons que l’année passée, le boulevard Gouin Est faisait déjà partie du classement des pires routes du Québec, selon le vote organisé par CAA. Il figurait alors à la 6ème place. Lors du dévoilement de ces résultats, la ville de Montréal avait annoncé avoir l’intention de mener plusieurs opérations de réfection du boulevard Gouin. Au moment de publier, elle n’avait pas été en mesure de confirmer ce qui a été fait.