Un marché public à «quelques occasions» à Rivière-des-Prairies

Cette année, la Corporation des marchés publics de RDP-PAT compte tenir un marché dans Rivière-des-Prairies à «quelques occasions» et non tout l’été, indique sa présidente.

«Je ne peux pas encore donner les dates, mais il va y en avoir aussi à Rivière-des-Prairies. Le but c’est de vraiment solidifier Pointe-aux-Trembles et l’année prochaine, d’avoir le même rendement à Rivière-des-Prairies», développe Glenda Morris.

La Corporation s’attelle à trouver un meilleur endroit où tenir son marché public chez les Prairivois. En 2015 et 2016, elle a installé son Petit marché de la rivière au parc Dollard-Morin.

«C’est ce qui est le plus important dans Rivière-des-Prairies: trouver un bon endroit, dit Mme Morris. À Pointe-aux-Trembles, il y a la Place du Village. À Rivière, on avait un endroit, mais pas sûr que ce soit nécessairement le meilleur. On va travailler là-dessus cette année pour trouver un bon endroit accessible.»

Inaugurée en 2014, la Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles se trouve à l’angle de la rue Notre-Dame et du boulevard St-Jean-Baptiste, au bord du fleuve St-Laurent. Le Marché du Village de Pointe-aux-Trembles s’y tient depuis 2013, après s’être tenu durant des années au parc Saint-Jean-Baptiste.

Du 3 juin au 2 septembre à P.-A.-T.

Pour sa part, le Marché du Village de Pointe-aux-Trembles sera de retour du 3 juin au 2 septembre prochain avec une quinzaine de marchands et un camion de cuisine de rue différent chaque semaine, annoncent les responsables.

Un boucher, un fromager, un boulanger, une crèmerie, un producteur de miel, un artisan de biscottis, une épicerie fine, un bijoutier, une ferme, un verger ainsi que des pâtissiers et vignobles auront leurs kiosques à diverses semaines d’intervalle sur la Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles les samedis de 10h à 15h30.

En outre, de nombreux camions de cuisine de rue se succèderont chaque samedi grâce à une entente avec l’Association des restaurateurs de rue du Québec un camion, indique la présidente de la Corporation des marchés publics de RDP-PAT.

«Ç’a commencé l’année dernière, mais nous en avons encore plus cette année. Nous voulons miser beaucoup là-dessus. C’est très agréable et ça fait une belle ambiance», explique Glenda Morris.

Mme Morris évoque aussi une ouverture «plus festive» du marché le 3 juin, avec musique et maquillage pour enfants. Elle annonce en outre le retour d’ateliers de cuisine pour enfants, la tenue de «week-ends thématiques» et celle d’un événement courges et citrouilles en octobre.