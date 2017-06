RDP-PAT célèbre ses Italiens

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles rend hommage à la communauté italienne, en installant une plaque commémorative devant l’église Marie-Auxiliatrice, soulignant ainsi l’apport des Italiens au développement du territoire.

«Rivière-des-Prairies ne serait pas le quartier qu’il est aujourd’hui sans la communauté italienne» annonce la mairesse, Chantal Rouleau, en introduction de la petite cérémonie en hommage aux Italiens de l’arrondissement.

«C’est un honneur pour notre communauté, cela nous fait chaud au cœur», avoue Antonio Sciascia, président du Congrès national des italo-canadiens du Québec.

«Depuis plus de 40ans, la communauté s’est installée ici et nous avons même bâti cette belle église sur Maurice-Duplessis. La plupart des bâtisses d’ici ont été faites par des Italiens. Nous avons contribué énormément au développement de Rivière-des-Prairies», poursuit-il.

Parmi les différentes communautés immigrantes présentes à RDP-PAT, les Italiens sont les plus nombreux. Ils représentent 30% de la population immigrante de l’arrondissement.

Un mat pour la fierté

La plaque qui souligne «l’apport des Montréalais et Montréalaises d’origine italienne au développement économique, culturel et social de l’arrondissement», sera fixée sur l’un des quatre mats nouvellement installés devant l’église.

Les drapeaux italien, canadien, québécois et montréalais y ont été fixés.

«C’est une communauté tellement fière, que nous pensions que le mat était une belle façon de signifier le respect que nous avons pour elle», explique Chantal Rouleau.

«C’est un petit geste, mais très symbolique. Quand on voit le vert, le blanc, le rouge, le cœur bouge», confie Giovanni Rapana, conseiller de la Ville.

Les hommages ne devraient pas s’arrêter là puisque la mairesse a annoncé que le parc Alexis-Carrel allait prochainement être rebaptisé avec un nom italien, sans toutefois préciser lequel.

En 2015, l’arrondissement avait inauguré la place Paul Déjean pour célébrer la communauté haïtienne, la deuxième plus grande à Rivière-des-Prairies.