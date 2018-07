Première pelletée de terre pour la piscine olympique de RDP

Les élus de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont lancé les travaux de construction du chalet de baigneurs et d’implantation du bassin olympique au parc Hans-Selye.

Attendu depuis 2016, cet équipement sportif avait été utilisé lors des championnats du monde de natation 2014 au parc Jean-Drapeau. Après divers problèmes et retards dans le paiement des partenaires, la livraison des pièces et l’octroi des contrats, l’arrondissement de RDP-PAT a finalement confié ce chantier à la firme L’Archevêque & Rivest au mois de juin pour un montant de 5 887 000 $.

Une plage en béton entourant le bassin, une clôture, des équipements aquatiques, un stationnement pour vingt voitures et les systèmes mécanique et électrique des installations sont également prévus dans ce contrat.

Cette piscine de 50 m de long et 25 m de large est aux normes internationales et comprend dix couloirs. Elle sera notamment utilisée par les clubs sportifs et les organismes de RDP-PAT.

Elle devrait ouvrir au public en juillet 2019 et sera chauffée pour être utilisée de mai à octobre.