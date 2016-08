Une cycliste happée mortellement par un camion dans Rosemont

Une cycliste est décédée à la suite d’une collision avec un camion lundi après-midi à l’intersection du boulevard Rosemont Est et de la rue d’Iberville, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. L’incident s’est produit vers 14h.

Les services d’urgence ont constaté le décès de la jeune femme de 24 ans sur les lieux. Le conducteur du camion, un homme de 45 ans, n’a pas été blessé.

Lundi soir, l’hypothèse retenue par les enquêteurs de l’équipe Collision du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) était que l’accident a été causé par un virage à droite effectué par le conducteur du camion. La cycliste et le camionneur étaient arrêtés au feu rouge en direction nord. Lorsque le feu est devenu vert, la cycliste a continué tout droit et le camion a tourné à droite, fonçant dans la cycliste.

La circulation dans le secteur a été interrompue jusqu’à 20h30, a indiqué le SPVM. Le quadrilatère Rosemont Est et Molson, Rosemont Est et Louis-Hébert, d’Iberville et de Bellechasse ainsi que d’Iberville et des Carrières avait été fermé aux automobiles.

Réaction politique

En conseil municipal lundi, l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal a exhorté l’administration Coderre à se doter d’une politique «vision zéro décès» pour éviter les morts par collisions dans les rues de la métropole.

Marianne Giguère, porte-parole de Projet Montréal en matière d’enjeux piétons, de cyclisme et de verdissement, a fait remarquer que les camions étaient surreprésentés dans le nombre de collisions causant des blessures graves à Montréal. Une piétonne a notamment été tuée par un camion au début du mois d’août lorsqu’elle a traversé l’avenue du Parc à l’intersection de l’avenue Bernard.

«L’administration Coderre devrait s’attaquer à la grosseur et la fréquence de déplacement des camions. Il y a des livraisons dans des rues locales par des camions gigantesques. Ils sont mal équipés pour voir leurs angles morts», a affirmé Mme Giguère.

Elle croit également qu’il faudrait configurer les rues pour que les limites de vitesse soient respectées et faire de la place sur les grandes artères pour le transport actif. «On a refait la rue Jarry et le boulevard Saint-Michel sans ajouter de piste cyclable», a-t-elle noté.