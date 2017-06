58 nouvelles voies cyclables à Montréal

La Ville de Montréal a présenté son programme 2017-2018 de réalisation et de mise à niveau des voies cyclables. Une première voie unidirectionnelle surélevée sera construite sur le boulevard Rosemont et le réseau va s’agrandir de 58 kilomètres.

L’administration municipale prévoit d’investir 20 M$ dans le programme qui a été présenté ce vendredi 9 juin, dont 5 M$ sur le budget 2018.

L’ambition est de réaliser 58 projets qui vont totaliser un ajout de 58 km de voies cyclables aux 788 km du réseau actuel. Ces annonces s’inscrivent dans la démarche engagée par le maire Denis Coderre depuis 2013 pour renforcer la pratique des transports actifs dans Montréal.

« C’est au cœur de nos priorités, c’est un incontournable qui continue de faire de Montréal un modèle de métropole moderne et durable », a indiqué lors d’une conférence de presse Marc-André Gadoury, responsable des dossiers vélos à la Ville de Montréal.

Le projet phare de ce programme est la création d’une première piste cyclable unidirectionnelle protégée et surélevée en site propre. Annoncée il y a un an, cette infrastructure sera construite sur le boulevard Rosemont entre la 15e avenue et la rue Châtelain.

Ce modèle inspiré de ce qui se fait à Copenhague au Danemark proposera une voie unique pour les cyclistes plus élevée que la chaussée, mais plus basse que le trottoir et séparée des voitures par un mail. Les intersections seront également sécurisées avec une signalisation réservée.

« C’est un nouveau modèle pour la ville qui est très important dans les axes est-ouest où il y a beaucoup d’intersections. Il apporte une sécurité accrue pour les cyclistes lors de la traversée », a indiqué M.Gadoury.

Le responsable des dossiers vélos au sein de l’Administration Coderre a également insisté sur l’aménagement d’un axe cyclable pour relier au reste du réseau le secteur situé à l’est de l’autoroute 25 dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dans l’ouest de l’île, la piste de la rue Timberlea-Trail sera prolongée pour rejoindre le chemin de l’Anse-à-l’Orme.

Au chapitre des mises à niveau, le mail de la voie de la rue Rachel sera élargi et verdi et dans le centre-ville, le lien de la rue de la Commune sera rétabli.

Ces annonces ont été positivement accueillies par Vélo Québec qui regrettre néanmoins l’absence de nouvelles infrastructures dans le centre-ville.

« Il y a de belles annonces là-dedans, mais il y a aussi des annonces qu’on attendait et qu’on ne retrouve pas, donc c’est au moins un an de retard de pris. On a du mal à comprendre comment la priorisation se fait, je ne dis pas qu’il faut délaisser les arrondissements extérieurs, mais au centre-ville, ça urge », estime Magali Bebronne, chargée de projets en transport actif au sein de l’organisation.

De son côté, Projet Montréal salue la mise en place d’une piste unidirectionnelle surélevée sur le boulevard Rosemont, mais déplore les orientations générales prises par la Ville.

« Il y a quelques bonnes nouvelles, mais ils s’en vont encore avec l’orientation de la quantité versus la qualité. On demande un réseau sécuritaire, on préfère en avoir moins, mais bien fait. L’an passé, 83% des réalisations c’était de la peinture dans les rues », indique Alain Vaillancourt, porte-parole sport et loisirs de Projet Montréal.

Des compteurs en temps réel dans le centre-ville

Alors que le nombre de cyclistes a augmenté de 14% de 2015 à 2016, la Ville de Montréal souhaite obtenir des statistiques en temps réel de la fréquentation des vélos.

Ainsi, le programme 2017-2018 prévoit d’atteindre le nombre de 23 compteurs à vélos en service d’ici la fin de l’été.

Des bornes seront également ajoutées pour afficher en temps réel le nombre de cyclistes qui passent sur le boulevard De Maisonneuve Ouest entre Peel et Stanley et sur la rue Berri entre Ontario et De Maisonneuve. Ces données seront aussi accessibles sur le site de la ville de Montréal.