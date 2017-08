Rosemont demande à la Ville d’acheter la piste cyclable des Carrières

L’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie étudiera vendredi une motion demandant à la Ville de Montréal d’acquérir la piste multifonctionnelle qui longe la rue des Carrières.

La piste cyclable, propriété de la compagnie ferroviaire Canadian Pacific (CP) été louée pour environ 300 000$ par an à la Ville de Montréal.

«Le bail est échu depuis deux ans et les conditions fixées par le CP font en sorte qu’il n’y a pas d’entente actuellement», souligne François Croteau, maire de l’arrondissement.

Celui-ci est de l’avis que le litige judiciaire entre la Ville et le CP, au sujet de l’installation de passages piétons, n’est pas étranger à la situation.

Selon les informations obtenues par le maire Croteau, le CP demanderait désormais des frais de location de 1M$ par an, et imposerait à la Ville de réparer les trous dans le grillage, taillés par des citoyens voulant traverser la voie ferrée, et la fermeture de la piste de 3,4Km l’hiver.

«Il faudrait envisager une autre solution, celle de devenir propriétaire de la piste», indique le maire de l’arrondissement. La motion sera présentée mardi 5 septembre, lors du prochain conseil d’arrondissement.