Travaux de la Plaza St-Hubert: du bruit parfois jusqu’à 23h

Les résidants des alentours de la Plaza St-Hubert devront s’armer de patience durant les deux prochaines années, puisque l’arrondissement a voté en faveur d’une motion permettant le bruit provoqué par les travaux, et ce jusque tard dans la soirée.

C’est ce qu’indique le sommaire décisionnel du 6 août dernier, selon lequel le chantier pourra opérer du lundi au samedi, de 7h à 23h, pour la période allant du 20 août 2018 au 25 septembre 2020, donc bien en dehors des heures habituellement permises.

En effet, selon le Règlement sur le bruit et les nuisances de Rosemont–La Petite-Patrie, il «constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire des travaux de dynamitage, de construction d’un bâtiment, y compris la démolition, la réfection, la livraison de matériaux et autres travaux de même nature, ainsi que tous les travaux d’excavation ou de compactage du lundi au vendredi, de 19h à 7h le lendemain, ainsi qu’à compter de 19h le samedi jusqu’à 10h le dimanche».

La dérogation à cette réglementation approuvée par l’administration vise à assurer que le chantier se terminera dans les délais prévus, puisque les employés de la Ville pourront effectuer deux quarts de travail, soit de 7h à 15h et de 15h à 23h.

L’administration dit ainsi réduire les impacts néfastes sur les commerçants en se limitant à deux années de réfection intensive sur l’artère marchande.

«Le chantier se déroulera normalement du lundi au vendredi, de 7h à 17h. À noter que la plage allant de 7h à 23h, comprenant les samedis, approuvée par l’ordonnance de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, ne sera pleinement utilisée que pour des blitz ponctuels de travaux qui permettront de réduire la durée des entraves de circulation sur des artères majeures, par exemple à l’intersection de la rue Jean-Talon», souligne Audrey Gauthier, chargée de communications pour la Ville de Montréal.

Par ailleurs, une motion similaire a été votée dans le cadre de travaux prévus à la nouvelle station de pompage Rosemont située au 6405, 16e Avenue. Le chantier, qui se déroulera du 6 août 2018 au 31 octobre 2020, pourra avoir lieu de 6h à 23h, du lundi au vendredi. Cependant, des mesures de mitigation sonore seront mises en place. Un sonomètre permettra de mesurer les bruits émis pas le chantier et une firme spécialisée en gestion du bruit a été mandatée par l’entrepreneur chargé du projet. De plus, un mur antibruit sera installé.

Rien n’indique pour l’instant que des mesures semblables sont prévues pour les travaux de la Plaza. Les élus de l’arrondissement de même que ceux du comité exécutif de la Ville de Montréal n’ont pas répondu aux questions du Journal de Rosemont à ce sujet.