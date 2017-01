Réouverture du chalet du parc Gohier

Fermé mardi à la suite d’une inondation, le chalet du parc Gohier, sur la rue Buchanan, à Saint-Laurent, rouvrira vendredi, à 14h. Un bris de conduite d’eau au sous-sol avait affecté les installations électriques, qui ont pu être réparées ou remplacées par les équipes des travaux publics de l’arrondissement et d’Hydro-Québec, jeudi. D’importants travaux ont dû être effectués sur la plomberie.

Le chalet du parc, qui compte une patinoire et une glissade hivernale, est offert du lundi au jeudi de 14h à 23h, le vendredi et le samedi de 11h à 23h et le dimanche de 10h à 22h.