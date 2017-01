STM: «Une force latérale» aurait causé le long arrêt de service de samedi

L’arrêt du service du métro qui s’est étiré sur près d’une dizaine d’heures samedi dernier sur la ligne orange a été provoqué par « une force latérale », a conclu l’enquête déclenchée par la Société de transport de Montréal (STM).

Dans le rapport d’incident rendu public vendredi, il est expliqué que « le mode de défaillance ne correspond pas à une collision avec un objet sur la voie ou une fatigue prématurée ».

La STM entend poursuivre son enquête en se concentrant sur les voies des aiguillages et les courbes serrées. Les trains Azur ne seront pas remis sur les rails jusqu’à nouvel ordre. Un autre rapport d’incident sera publié dans une semaine.

La STM a expliqué en début de semaine qu’une pièce du système d’électrification de certaines voitures Azur – un frotteur – était abîmée, ce qui a fait en sorte que lors du passage d’un nouveau train, samedi dernier à la station Du Collège, la signalisation a été sérieusement endommagée. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du bris des frotteurs qui a été constaté sur plusieurs trains Azur, mais aussi sur un train MR-73 dans une moindre mesure.

Les trains Azur ont été retirés temporairement du service, le temps que l’enquête se réalise. La STM a assuré que ce n’est pas le nouveau matériel qui est en cause puisqu’un train MR-73, qui roule depuis plus de quarante ans, a aussi été endommagé. Elle a expliqué que les trains Azur sont mis hors service en raison de leurs dommages plus importants.

Plus tôt cette semaine, des caméras ont été installées sur un train Azur afin d’examiner de plus près les frotteurs. Le train a roulé pendant la nuit de mardi à mercredi à une vitesse de 72km/h dans le réseau souterrain. Les images, qui couvraient une quinzaine d’heures, ont commencé à être analysées mercredi et les ingénieurs de la STM n’avaient pas a priori décelé d’anomalie, d’après une premier rapport d’incident publié mercredi.

Les pièces brisées des trains ont aussi été envoyées à des chercheurs de la Polytechnique et les voies des arrière-gares ont été examinées.