Victoire historique

L’équipe juvénile féminine de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent s’est imposée face à sa rivale de toujours lors d’un tournoi à New York, ce week-end. Après trois défaites serrées, les Laurentiennes l’ont emporté 68-59 face aux anciennes championnes de Riverdale Baptist School, du Maryland.

«C’est la plus grande victoire de notre programme féminin, souligne l’entraîneur, Daniel Lacasse. Nous avons bien lancé les paniers à trois points et avons joué sans crainte, malgré que nous soyons beaucoup plus petites que nos adversaires.»

C’est face à Riverdale Baptist que l’équipe laurentienne s’était révélée aux États-Unis, il y a deux ans. Elle avait causé la surprise générale en se mesurant aux championnes nationales, ce qui avait débouché sur une invitation à rejoindre la ligue NISAA (National Independent School Athletic Association).

Depuis, les jeunes filles sont régulièrement invitées dans des tournois américains, comme The MECCA, qui se tenait du 26 au 29 janvier, dans le Bronx, à New York.

Après la victoire face à Riverdale Baptist, le vendredi, l’équipe s’est inclinée 69-65 contre celle de Blair Academy, du New Jersey.

Le tournoi était un showcase, donc il n’y a pas de classement, mais plusieurs entraineurs de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) étaient présents aux deux matchs des Laurentiennes. Cela laisse sous-entendre qu’elles sont surveillées de près par les meilleures universités américaines.

Deux d’entre elles se sont particulièrement démarquées lors du tournoi new-yorkais. Taisha Exanor a marqué 28 points face à Riverdale Baptist tandis que Joy Tobias en a obtenu 15 contre Blair Academy, ce qui leur a valu d’être meilleures joueuses de chacun des matchs.

L’équipe repart aux États-Unis dès jeudi pour un tournoi de ligue NISAA au Life Center de Burlington, dans le New Jersey.