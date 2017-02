Le club de Saint-Laurent bien représenté

Trois patineurs du club de Saint-Laurent défendront les couleurs du Lac Saint-Louis dans les catégories novice et pré-novice aux Jeux du Québec, à Alma.

Henry Yeran Zhou de l’équipe du Québec pré-novice participera pour la première aux Jeux du Québec, et ce, dans la catégorie supérieure, parmi les novice.

«C’est vraiment une nouvelle expérience et j’espère performer, même si je suis là avant tout pour m’amuser», souligne Zhou, qui a fini 2e au Québec et 5e au Canada lors du Défi 2017.

Éternel deuxième, l’adolescent de 15 ans aimerait bien finir premier. Il proposera un programme avec une musique très engageante et des mouvements forts, qu’il présente pour une deuxième année consécutive.

«J’aime la liberté de pouvoir s’exprimer sur la glace et la sensation des sauts dans les airs.» — Henry Yeran Zhou, patineur artistique

Zhou a commencé le patinage artistique à l’âge de 6 ans, alors que son père voulait qu’il développe des habiletés sur la glace avant de faire du hockey. Finalement, la discipline lui a plu et ses talents ont été repérés par son entraîneur, Daniel Béland.

«Henry pourrait être sur le podium, affirme M. Béland. Je souhaite que tous nos patineurs aient du plaisir et performent à leur hauteur.»

Pré-Novice

Pour sa première fois aux Jeux du Québec, Zi Lin Tao est déjà très fière de participer.

«C’est un accomplissement. J’aimerais pouvoir me surpasser, je sais que je suis capable de faire plus de sauts», précise la patineuse de 14 ans.

Tao proposera un programme avec six sauts et trois pirouettes sur une musique russe, préparé avec son entraîneur, Michèle Godbout.

Kenneth Naces, également à sa première participation à l’âge de 12 ans, pourrait battre son pointage selon son entraîneur, Melanye Goldyn.

«C’est avant tout un privilège de participer, je ne m’y attendais pas», précise Naces.

Il avait décroché l’or aux Jeux de la participation l’année dernière et depuis, est passé dans la catégorie pré-novice.

«Il a tellement d’énergie, il patine avec son cœur, souligne Mme Goldyn. Les Jeux vont être une expérience vraiment enrichissante pour lui.»

Une autre Laurentienne, Sylia Rabhi, 15 ans, participera également aux Jeux. Elle est membre du club de patinage artistique Dollard, à Dollard-des-Ormeaux.

«J’ai hâte d’y être, c’est ma dernière compétition en tant que novice», affirme Rabhi, qui avait terminé 15e dans la catégorie juvénile en 2015.

Les épreuves de patinage artistique se dérouleront à l’aréna de Métabetchouan le 25 février pour les pré-novice garçons et le 26 février pour les pré-novice filles ainsi que les novice garçons.

Informations: jeuxduquebec.com