Complexe sportif pour petits et grands

Plus de 4000 personnes ont découvert les activités qu’offrira le nouveau Complexe sportif de Saint-Laurent, lors de la fête de la rentrée sportive, samedi. Du soccer à la nage synchronisée, en passant par la gymnastique et le conditionnement physique, petits et grands ont pu tester les activités dans une ambiance festive.

Les sourires étaient sur tous les visages alors que des activités et des démonstrations étaient proposées pour petits et grands dans les installations du boulevard Thimens.

«On adore et on est vraiment fières. C’est parfait pour les enfants, ils sont déjà inscrits à la gymnastique et à la natation. On vient aussi au soccer libre. Les employés sont serviables et on peut manger en famille dans le hall», souligne une résidente, Malika Azedad.

Les clubs, dont une vingtaine bénéficiait d’un kiosque sur le terrain de soccer, se montraient également satisfaits. Certains auraient bien sûr aimé qu’il y ait des installations supplémentaires pour leur discipline, mais tous reconnaissaient la qualité du Complexe, qui était «très attendu».

«Nous avons beaucoup d’inscriptions, on va manquer de plages horaires. Il en faudrait le soir pour attirer les jeunes», a indiqué Jean-Claude Lavoie, le président du club de pickleball, un sport de raquettes qui fait de plus en plus d’adeptes.

Gymslic, qui avait aménagé un centre d’amusement pour enfants dans la palestre, tire les mêmes conclusions. Avec une centaine de membres supplémentaires, le club de gymnastique prévoit ouvrir des groupes supplémentaires.

En plus de l’animation assurée par les compagnies de cirque Carpe Diem et Throw2Catch ainsi que le groupe de percussions Samajam, les Laurentiens pouvaient rencontrer les ambassadeurs du Complexe sportif.

«Je vis à Saint-Laurent et j’ai commencé ici en essayant différents sports, comme le hockey. J’espère inspirer la jeune génération qui découvrira toutes les belles choses qu’on peut apprendre du sport», a déclaré l’olympienne Jacqueline Simoneau, qui a pris part à un spectacle du club de nage synchronisée.

Elle était accompagnée du sprinter olympique Bruny Surin, du footballeur et animateur à RDS Matthieu Proulx ainsi que de la joueuse de soccer et médaillée à Rio, Josée Bélanger.

L’événement était suivi d’un spectacle de cirque et de la projection du concert Montréal Symphonique dans le parc Marcel-Laurin.