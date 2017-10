Elias Bitar candidat pour Vrai changement dans Saint-Laurent

Le courtier immobilier Elias Bitar se présente au poste de conseiller d’arrondissement dans le district Norman-McLaren sous la bannière de Vrai changement pour Montréal. Laurentien depuis de nombreuses années, M. Bitar souhaite léguer un environnement prospère à ses trois enfants et aux générations futures. Dans son objectif d’améliorer les services aux citoyens, il veut notamment développer le transport en commun en ajoutant de nouveaux trajets. La question des nids-de-poule et du déneigement font également partie de ses priorités.

Diplômé d’un baccalauréat en économie et politique, M. Bitar s’est tourné vers une carrière dans le domaine immobilier en tant que courtier, pour les biens résidentiels et commerciaux. Il a également travaillé dans l’industrie du taxi, en tant que chauffeur et propriétaire.