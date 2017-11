Haïti en six films

Six étudiants du programme de cinéma et communication du Cégep de Saint-Laurent sont jumelés depuis le printemps à autant de diplômés l’Artists Institute de Jacmel. Ils ont tourné ensemble des images dans cette ville du sud-est d’Haïti lors d’un séjour des Laurentiens, en mars, avant de monter, chacun de leur côté, six documentaires.

Deux visions des mêmes films pourront ainsi être découvertes lors de la soirée-bénéfice du 22 novembre, à la Salle Émile-Legault. La projection se déroulera sous la présidence d’honneur du conseiller de Ville de Saint-Michel, Frantz Benjamin, d’origine haïtienne.

Les profits de cette soirée serviront à financer le deuxième volet de cet échange, c’est-à-dire la venue des étudiants de Jacmel à Montréal en mars. Ils tourneront des films dans la communauté haïtienne. Il s’agit de la première édition de ce partenariat que l’enseignant en cinéma du Cégep, Simon Dugas, cherche à pérenniser.

Soirée-bénéfice le mercredi 22 novembre, à 19h, au 613, avenue Sainte-Croix. Billets à 10$ sur events.studentsphere.ca/fr/events/796 ou à la porte.