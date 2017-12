Bouger pendant le temps des Fêtes

Le retour de la neige marque aussi celui de nombreuses activités hivernales dans les parcs de Saint-Laurent. Les températures sont froides, mais le ski de fond, la luge et le patin seront là pour réchauffer les Laurentiens.

Les glissades sont d’ores et déjà disponibles dans les parcs Bois-de-Liesse, du Bois-Franc, Hartenstein et Saint-Laurent. Les buttes situées au croisement de l’avenue Ernest-Hemingway et de la rue John-Lyman, aménagées depuis la fin de l’hiver dernier au parc Philippe-Laheurte, sont des ajouts de l’arrondissement pour les amateurs de luge.

Luges et tapis à glisser sont en location par le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) au Bois-de-Liesse. Ils sont disponibles au comptoir du chalet d’accueil des Champs, sur la rue Douglas-B. Floreani, pour un coût de 5 à 10 $.

L’organisme amorcera ses activités dans les parcs-nature de Montréal dès samedi.

Parcs-nature

Un tarif familial permet aussi aux adultes accompagnés de deux enfants de louer skis de fond ou raquettes à moindre coût dans cinq parcs-nature, dont le Cap-Saint-Jacques, le Bois-de-l’Île-Bizard et l’Île-de-la-Visitation.

Pour ceux qui ont déjà leur matériel, il est possible d’explorer gratuitement la dizaine de kilomètres de pistes ou de sentiers offerts pour chacune des disciplines au Bois-de-Liesse. Des trottinettes des neiges seront aussi en location.

«Nous avons également trois niveaux de cours de ski de fond du programme Jack Rabbit pour lesquels les inscriptions sont en cours, de même que pour notre camp de jour de la semaine de relâche, très populaire», explique le responsable des communications chez GUEPE, Pascal Lynch Caron.

L’organisme offre également de nombreuses activités éducatives, comme des sorties sous les étoiles, qui permettent de découvrir les animaux de nuit sous forme de randonnée guidée par exemple.

«Se retrouver dans la nature, près de son domicile en plus, a tellement de bienfaits. On est ressourcé, souligne M. Lynch Caron. Il suffit de s’habiller chaudement. Lors des jeux éducatifs, même les adultes retombent en enfance.»

Patinoires

Les patinoires de l’arrondissement ouvriront pendant les vacances de Noël si la température est suffisamment froide. Il est possible de pratiquer le hockey dans les parcs Beaulac, du Bois-Franc, Chamberland, Decelles, Gohier, Houde, Marcel-Laurin, Noël-Nord, Painter, Petit et Poirier. Les chalets seront accessibles pendant la même période.

«La patinoire du parc Cousineau ouvrira comme d’habitude cette année, même si les travaux qui ont commencé cet été ne sont pas terminés, explique la chargée de communications de Saint-Laurent, Marie-Noël Pichelin. Enfin, il y aura une roulotte au parc Decelles cet hiver pour remplacer le chalet, là aussi en raison de travaux.»

Des ronds et sentiers de glace seront également aménagés dans une quinzaine de parcs.

Un service d’aiguisage de patins est disponible à l’aréna Raymond-Bourque en soirée et la fin de semaine.

À l’intérieur

Les jours où la météo n’est pas au rendez-vous, il sera possible de faire du sport à l’intérieur. L’aréna Raymond-Bourque demeure ouvert pendant le temps des Fêtes pour le patinage et le hockey libre.

Le Complexe sportif sera également à disposition des Laurentiens pour du badminton, du basketball, du tennis de table, du soccer et de la baignade. Il y aura également des sessions gratuites de mini tennis le samedi matin.

Les installations seront cependant fermées les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.

