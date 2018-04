Conseil d’avril en bref

Nouveaux panneaux

Une cinquantaine de panneaux signalétiques seront installés d’ici juillet pour indiquer les espaces verts et bâtiments municipaux de Saint-Laurent. Ils remplaceront ceux jugés dégradés ou viendront s’ajouter dans les secteurs Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent, où il n’y en avait pas. Ce contrat, accordé à Enseignes Perfection au coût de 230 000 $, permettra d’harmoniser la signalisation avec celle de la Ville de Montréal.

Entretien du boisé

Composé de six écosystèmes, comme la forêt, la friche et le marais, le boisé du parc Marcel-Laurin est préservé depuis 2005 par l’arrondissement et le Comité Écologique du Grand Montréal (CEGM). Afin de poursuivre son entretien cette année, notamment avec le contrôle des plantes envahissantes, un contrat de 68 000 $ a été accordé au CEGM pour continuer sa mission.

Marquage

Les travaux de marquage débuteront en mai dans les rues. Le mandat a été confié à l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour un montant de 417 000 $ pour tracer passages piétonniers, lignes d’arrêts, pistes cyclables, etc. L’administration laurentienne ne dispose pas du matériel ni du personnel nécessaire pour effectuer ces travaux.

Plateaux sportifs

En vertu de protocoles d’entente, l’arrondissement loue les installations de différents établissements scolaires pour 412 000 $ afin de tenir sa programmation. Cette année, les plateaux sportifs de l’école secondaire Saint-Laurent et les installations des écoles primaires de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, les gymnases de l’école Lauren Hill ainsi que de la piscine, le local de danse, la salle de musculation, le gymnase et les jardins communautaires du cégep de Saint-Laurent seront utilisés.

Jardins communautaires

Grâce une contribution de 25 000 $ sur deux ans, VertCité prendra en charge la gestion des neuf jardins communautaires de l’arrondissement, dont les trois nouveaux, situés dans les parcs Roman-Zytynsky, Robert-Mitchell et Bourbonnière. En plus de leur mise en service, l’organisme proposera activités et ateliers à la communauté.