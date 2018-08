Nouvelle salle de conditionnement physique au Complexe sportif de Saint-Laurent

Le Complexe sportif de Saint-Laurent se dotera à la rentrée d’un préparateur physique et kinésiologue pour sa nouvelle salle d’entraînement. Jérôme Perreault entraînera les clubs sportifs, mais aussi la population à partir du mois de septembre.

Mandaté par l’arrondissement de Saint-Laurent pour développer ce projet de salle d’entraînement, le Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect a choisi Jérôme Perreault, 25 ans, pour son expérience en entraînement de haute performance.

«C’est le plus apte à conseiller les athlètes sur leur posture, leur régime alimentaire et leurs compétences physiques, déclare Edvige Persechino, présidente du club. Il est capable de les amener à atteindre leur objectif le plus élevé.»

Diplômé d’un baccalauréat en kinésiologie à l’UQAM en 2014, Jérôme a ensuite travaillé au centre d’entraînement et de conditionnement physique Nautilus Plus pendant quatre ans, acquérant le niveau 2 d’entraîneur.

Il a également réalisé plusieurs stages axés sur la préparation physique, notamment avec la Fédération québécoise de ski acrobatique où il a travaillé avec l’équipe de ski de bosse en préparant leur entraînement hors-piste. Il a aussi travaillé avec certains skieurs de bosse de l’équipe canadienne qui se sont rendus aux Jeux olympiques.

«Il a la bonne écoute, le calme, la pudeur et le respect de l’autre nécessaire dans ce travail», ajoute Mme Persechino.

En plus d’être préparateur physique dès la rentrée prochaine dans la salle d’entraînement de haute performance du Complexe sportif de Saint-Laurent, Jérôme Perreault effectue en même temps un stage au Centre Spraklin Performance, à Mont-Royal. Cette formation touche autant des joueurs de hockeys, des Olympiens, que des combattants d’arts martiaux.

«Cela me permet de travailler avec des jeunes enfants, mais aussi avec des professionnels de la ligue nationale, se réjouit-il. Étant un grand admirateur de la machine qu’on appelle le corps humain, j’aime planifier, organiser et intervenir dans le développement physique de toute personne.»

Technologie

Dans la nouvelle salle d’entraînement du Complexe sportif de Saint-Laurent, les clubs sportifs de niveau provincial et national ainsi que des athlètes individuels pourront venir s’entraîner sur des équipements «à la fine pointe de la technologie», assure M. Perreault.

En effet, la salle accueillera près de 150 000 $ d’engins pour un maximum de 15 personnes. «C’est une petite salle, mais très belle, avec une fenêtre et une vitrine donnant sur la piscine du Complexe. Elle a un plafond très haut, on ne se sent pas écrasé», avance Mme Persechino.

Cette dernière se dit choyée de pouvoir gérer une telle salle d’entraînement dans Saint-Laurent. «Nous sommes le seul arrondissement de Montréal avec autant d’équipements sophistiqués qui vont permettre d’amener les Laurentiens le plus loin possible dans leur préparation et leur forme physique», ajoute-t-elle.

Pour tous

Les résidents ne seront pas en reste puisque Jérôme Perreault offrira aussi des cours dédiés à différentes tranches de la population.

En tant que kinésiologue, et donc professionnel de la santé se spécialisant dans le mouvement, il utilise l’activité physique comme un outil de prévention, de réadaptation et de performance.

«L’activité physique est comme un médicament qui pourrait avoir un effet sur la santé de personnes qui doivent se remettre de blessures, qui doivent vivre avec une maladie ou, simplement, qui souhaitent améliorer leur qualité de vie, repousser leurs limites et être en meilleure forme», souligne le professionnel.

Les personnes aînées pourront suivre des entraînements accès sur le maintien de l’autonomie, la mobilité et la coordination. Les jeunes mères et les femmes enceintes auront également une plage horaire pour les préparer à l’accouchement ou bien à se remettre en forme après leur grossesse.

Enfin, les adolescents de 13 à 17 ans pourront aussi s’entraîner avec M. Perreault. «C’est autant pour des jeunes sportifs, que pour ceux qui souhaitent s’initier à l’entraînement en salle, à la musculation. Chaque classe est personnalisée pour la clientèle en question», note le préparateur physique.

Aussi, pour les personnes qui travaillent et qui souhaitent s’entraîner sur leur heure du dîner, des horaires détaillés dans le calendrier de l’arrondissement seront prochainement ajoutés.

