L’Olympienne Jacqueline Simoneau s’affilie au Club Synchro Saint-Laurent

Le Club Synchro Saint-Laurent compte désormais une athlète d’envergure parmi ses membres. L’Olympienne Jacqueline Simoneau s’entraînera à la maison pour le reste de l’année.

«J’ai pris la décision de changer de club et que, pour devenir une meilleure athlète et une meilleure personne, je devais aller au club de Saint-Laurent», souligne Jacqueline Simoneau, anciennement affiliée à Montréal Synchro et Dollard Synchro.

Alors que l’équipe nationale est décentralisée pour les six prochains mois, la Laurentienne a décidé de revenir à la maison et s’entraînera au Complexe sportif de Saint-Laurent.

«C’est une joie immense, un rêve de l’accueillir parmi nous, confie l’entraîneur-chef du Club Synchro Saint-Laurent, Nancy Bélanger. Elle sera un modèle incroyable pour nos petites, notamment pour l’éthique de travail.»

Le club, qui vient d’achever sa première année dans le milieu compétitif, est passé au même moment de 22 à 78 membres. Mme Bélanger s’attend à un regain d’intérêt avec l’arrivée de Jacqueline Simoneau.

«Nous ne pouvons pas déroger au programme et n’avons pas assez d’heures de piscine pour une équipe élite, mais nous espérons avoir deux équipes compétitives cette année, de 8-10 ans et de 11-13 ans», précise l’entraîneur-chef.

Avec une Olympienne qui porte les couleurs du club, ce dernier devrait connaître des retombées, en ce qui a trait au recrutement des entraîneurs par exemple.

«Je veux faire une compétition pour représenter le club, mais je ne veux pas manquer trop de cours à l’école», précise Mme Simoneau, qui étudie au Collège Vanier.

Le Club Synchro Saint-Laurent offre des volets récréatif pour les 5-18 ans, pré-compétitif pour les 10-13 ans et compétitif. Tous les niveaux sont mixtes.

Plus d’infos: nancybelanger26@gmail.com et synchrosaintlaurent.com.

