Comment trouver des maisons à vendre en raison d’une reprise de finance au Québec

Par les temps qui courent, n’importe quel acheteur serait fou de passer à côté d’une aubaine sur une propriété. Il n’y en a pas beaucoup, vous me direz! Et vous avez raison. Connaissez-vous la reprise de finance? C’est un processus qui permet à l’institution prêteuse de vendre la maison d’un propriétaire qui a cessé de la payer. Pour vous, acheteur potentiel, c’est l’occasion d’acquérir une propriété à moindre coût. Voici comment trouver les maisons à vendre en raison d’une reprise de finance au Québec.

Une reprise de finance, qu’est-ce que ça veut dire?

Lorsqu’un emprunteur hypothécaire est dans l’impossibilité de rembourser son prêt, l’institution prêteuse peut enclencher un processus pour saisir sa propriété et l’argent qui lui appartient. C’est la reprise de finance. La banque revend alors la maison sur le marché immobilier.

La procédure commence généralement par un défaut de paiement. Elle est toutefois complexe et coûteuse, ce qui encourage les prêteurs à accorder une chance aux propriétaires fautifs. Le prêteur peut envoyer un avis de défaut de paiement, puis une lettre de mise en demeure avant de remettre le dossier entre les mains de son service des saisies. La procédure implique des délais qui donnent un certain temps à l’emprunteur pour régler les paiements et rétablir le prêt.

Quand la banque saisit une propriété, elle la fait évaluer par des professionnels pour s’assurer de l’écouler à sa juste valeur marchande. La maison est ensuite mise sur le marché immobilier. L’institution prêteuse peut recevoir plusieurs offres d’achat en même temps. Il est recommandé de lui donner un délai d’au moins 72 heures pour répondre à votre offre. En général, elle accepte l’offre la plus généreuse.

Le test de résistance est-il trop faible?

Lorsqu’un acheteur demande un prêt hypothécaire, sa banque ou sa caisse lui fait passer un test. Un test d’algèbre? Non. Un test de résistance. Résistance à quoi? À des conditions du marché plus difficiles. Par exemple, quelqu’un qui aurait acheté sa maison en 2020 aurait pu conclure une entente à un taux variable de 2%. On sait que les taux ont beaucoup monté et qu’ils avoisinent les 6% actuellement. C’est ici que le test de résistance entre en jeu. Il calcule la capacité de payer en majorant de 2% le taux négocié avec votre prêteur ou en tenant compte d’un taux de 5,25% si celui-ci est plus élevé. En somme, tout emprunteur doit se qualifier pour au moins 5,25% d’intérêt.

Le prix des maisons à vendre en raison d’une reprise de finance au Québec

L’avantage d’acheter une maison saisie est le prix d’achat plus bas. La contrepartie, c’est qu’il y a peu de propriétés sur le marché qui correspondent à cette catégorie. Habituellement, les institutions prêteuses veulent vendre cette propriété en recouvrant leurs coûts, sans garantie légale.

Auparavant, les reprises de finance étaient réputées pour offrir des aubaines très intéressantes. Actuellement, le marché avantage les vendeurs, ce qui fait que les prix sont moins intéressants pour les acheteurs, même ceux qui visent des maisons saisies. Les aubaines que vous trouvez risquent de nécessiter une rénovation complète. Si vous allez de l’avant avec l’achat d’une maison à vendre en raison d’une reprise de finance, comparez les prêts hypothécaires pour trouver les meilleures conditions.

Reprise de finance sur Centris, Realtor et le site de certaines agences

C’est facile de trouver une maison sur la plateforme Centris, qui affiche un grand nombre de propriétés à vendre au Québec. On commence notre recherche en sélectionnant le lieu, par exemple en inscrivant le nom d’une ville. Ensuite, on ajoute des filtres, comme le prix minimum et maximum, le nombre de chambres, le type de bâtiment, etc. Pour voir uniquement les maisons à vendre en raison d’une reprise de finance, cliquez sur l’option filtres, puis sur allez dans les autres critères au bas de la liste déroulante, et cochez «reprise de finance». RE/MAX et d’autres agences immobilières vous permettent aussi de chercher directement des reprises de finance en sélectionnant ce critère sur leur site.

Realtor offre également un système de recherche fiable. Sa liste intègre la base de données multiple listing service (MLS) qui rassemble l’ensemble des biens immobiliers en vente. Par contre, Realtor est un peu moins pratique pour trouver des maisons saisies. Dans les filtres, on peut choisir la loupe pour ajouter du texte à rechercher dans les annonces.

Passer par un courtier ou un abonnement à des alertes

En tant qu’acheteur, vous n’avez pas à payer pour les services d’un courtier immobilier. Si vous en trouvez un qui vous semble honnête et fiable, demandez-lui de cherchez des maisons à vendre à cause d’une reprise de finance pour vous. Certains se spécialisent dans ce créneau et vous enverront une liste gratuite des propriétés en reprise de finance dans votre région. Cette information est normalement sans frais ni obligation. Une simple recherche sur Internet vous mettra en contact avec quelques services de ce type.

Les désavantages d’acheter une maison en reprise de finance

Les propriétés saisies sont vendues sans garantie légale. Vous achetez donc à vos risques et périls. Vous n’aurez pas de recours contre le vendeur en cas de problèmes et vous devrez tout payer de votre poche. En contrepartie de ce risque, vous obtenez un prix de vente généralement plus bas que pour une maison comparable.

Les maisons en reprise de finance sont souvent mal entretenues. Pour en arriver à une saisie, l’ancien propriétaire n’a pas seulement sauté un versement mensuel ou deux! Il avait de grosses difficultés financières, probablement depuis un certain temps, et les chances qu’il ait bien entretenu sa propriété sont très minces. Il se peut que la maison doive être démolie! Étant donné les risques d’acheter une maison mal entretenue, il devient encore plus crucial de trouver un inspecteur pour vous accompagner.

Qui devrait acheter une maison à vendre en raison d’une reprise de finance au Québec?

On peut dire qu’il y a deux types d’acheteurs pour les reprises de finance: le bricoleur et l’investisseur. Si vous achetez la maison pour vous, vous aurez besoin d’un coussin financier très solide et d’avoir beaucoup de temps devant vous avant d’y emménager. Ce que vous voulez éviter, c’est de mettre toute votre épargne sur l’achat et vous retrouver avec des rénovations majeures à faire, qui peuvent prendre des mois à se réaliser.

Les investisseurs s’entourent souvent de divers professionnels pour les aider à transformer une demeure au bord du gouffre en maison au goût du jour. Ils peuvent avoir rapidement accès à des liquidités importantes. Les reprises de finance sont en effet de bonnes candidates pour les flips immobiliers ou pour une démolition qui mènera à une construction d’un nouvel immeuble à revenu.

FAQ sur les maisons en reprise de finance au Québec

Comment fonctionne une reprise de finance au Québec?

Une institution prêteuse entame le processus de reprise de finance lorsqu’un emprunteur n’arrive plus à rembourser son hypothèque. Si elle devient propriétaire de la maison, elle la revend sur le marché pour récupérer son argent.

Est-ce qu’acheter une reprise de finance est avantageux financièrement?

Oui, en général, les propriétés saisies se vendent moins cher que leurs comparables. Par contre, elles ont souvent besoin de plus de rénovations.

Peut-on négocier le prix d’une maison en reprise de finance?

Vous pouvez toujours négocier. Par exemple, s’il y a beaucoup de travaux à accomplir, les acheteurs ne se précipiteront probablement pas et cela vous donnera une marge de manoeuvre. Par contre, la banque choisit habituellement l’acheteur le plus offrant.