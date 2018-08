La parole aux candidats dans Saint-Laurent: points à améliorer

Chaque semaine, Les Nouvelles Saint-Laurent News invitent les candidats au poste de député provincial dans Saint-Laurent à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

La première question posée est: quels sont les trois points à améliorer dans Saint-Laurent?

Marc Baaklini

Coalition avenir Québec

Les trois points à améliorer dans Saint-Laurent sont l’éducation, l’intégration des nouveaux arrivants et le transport.

Premièrement, la Coalition Avenir Québec propose de réinventer les commissions scolaires en centres de services afin de pallier au manque de ressources des écoles pour les services directs aux étudiants. Cette réduction de la bureaucratie nous permettra d’uniformiser le taux de taxe scolaire pour toutes les régions du Québec.

Ensuite, afin de soutenir les nouveaux arrivants et réduire leur taux de chômage oscillant entre 14% et 16%, la CAQ propose de mieux intégrer et franciser les nouveaux arrivants ainsi que de reconnaitre leurs diplômes afin qu’ils puissent mieux intégrer le marché de l’emploi.

Finalement, la CAQ prévoit investir dans les technologies et la mise à niveau des infrastructures afin de décongestionner Montréal. Nous sommes aussi en faveur du Réseau Express Métropolitain (REM) dont 4 stations seront installées sur le territoire laurentien.

Halimatou Bah

Parti vert du Québec

• Les transports en commun : utilisatrice assidue des transports en commun, j’estime qu’il est nécessaire d’améliorer l’offre par rapport à la demande. Il faudrait augmenter le nombre d’autobus en circulation pendant les heures de pointe, réduire les délais d’attente et augmenter le confort. Au Parti vert, nous proposons de rendre les transports en commun plus rapides, confortables, efficaces et abordables que les automobiles privées.

• La collecte des poubelles et des matières organiques (compostage): est un service à améliorer et à intensifier pour les Laurentiens(e)s. En effet, les déchets organiques ne sont pas suffisamment valorisés, alors qu’ils représentent un énorme potentiel énergétique au Québec.

• La protection des parcs naturels et des milieux humides : le milieu humide du Technoparc situé à Ville St-Laurent est un trésor qu’il faut protéger. Les développements près des marais font en sorte que les espèces qui y vivent vont être menacées et dérangées.

Jacques Dago

Nouveau Parti démocratique du Québec

Le candidat n’a pas répondu.

Elias Dib Nicolas

Parti québécois

Les points à améliorer dans le comté, en matière de santé : le manque d’organisation dans son réseau local. En matière d’éducation : le manque de ressources en locaux et en personnel. En matière d’immigration : le manque d’intégration et de reconnaissance des diplômes.

Le Parti québécois travaillera sérieusement à permettre au plus grand nombre de travailleurs de la santé d’offrir des services de qualité; à nos élèves de l’école primaire de recevoir des repas complets à peu de frais pour mieux étudier, aux nouveaux arrivants d’améliorer leur intégration par le biais d’une meilleure francisation dans le cadre d’un plan national.

Sérieusement, nous devons améliorer l’environnement hospitalier, car les malades méritent mieux. Aussi, il faut restaurer les locaux et les équipements scolaires qui motivent le personnel et les enfants. Enfin, il faut bien accueillir les personnes issues de l’immigration en leur donnant les moyens de réussir pleinement leur vie au Québec.

Marie Josèphe Pigeon

Québec solidaire

Mon projet solidaire, c’est de changer la vie des gens. La population de Saint-Laurent a besoin d’AIR !

Accès:

Au Québec, plus d’une personne sur quatre n’ont pas accès à des soins dentaires parce qu’ils coûtent trop cher. Québec solidaire propose une assurance dentaire pour tout le monde.

Inclusion:

Avec une large part de la population laurentienne issue de l’immigration, c’est un enjeu important. Québec solidaire vise le renforcement du Programme d’accès à l’égalité en emploi et l’abolition des délais de carence, une mesure que j’ai fait inscrire dans notre plate-forme dès 2007.

Revenus:

Des écarts de revenus importants divisent les gens du comté. Québec solidaire a été le premier parti à proposer un salaire minimum à 15$ de l’heure, accompagné d’un plan de transition pour les PME et les organismes communautaires.

Le 1er octobre, votez pour des changements populaires avec Québec solidaire !

Marwah Rizqy

Parti libéral du Québec

Saint-Laurent connait un dynamisme économique et démographique impressionnant depuis plusieurs années. Cette croissance rapide met une pression énorme sur nos infrastructures publiques existantes. Les trois engagements prioritaires du Parti libéral du Québec pour Saint-Laurent visent donc à répondre aux besoins de notre population croissante. D’abord, en tant que députée, je m’engage à travailler étroitement avec le Ministère de la santé afin que l’agrandissement de l’Hôpital du Sacré-Cœur soit complété le plus rapidement possible et inclut une amélioration importante du système de climatisation. Au niveau des transports, je travaillerai avec les partenaires afin de prolonger la ligne orange du métro jusqu’à la gare Bois-Franc du futur REM présentement en construction afin de réduire la congestion automobile et faciliter les déplacements. Finalement, je travaillerai avec les commissions scolaires afin d’accélérer la construction d’écoles primaires et d’une nouvelle école secondaire dans Saint-Laurent, alors que le nombre d’écoliers augmente rapidement.