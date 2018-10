Rappel de pâtisseries contenant des allergènes à Saint-Laurent

La boulangerie Minimelon, située rue Saint-Louis, à Saint-Laurent, procède volontairement à un rappel d’aliments. Plusieurs gâteaux, viennoiseries, tartes et galettes vendus jusqu’au 25 octobre contiennent des substances allergènes sans qu’il en soit fait mention sur l’étiquette. Du soya est par exemple présent dans les pâtisseries au chocolat ou aux pommes. Tous les produits peuvent aussi contenir des graines de sésame.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal et l’entreprise, avise les personnes allergiques aux graines de sésame, au soya, au blé, aux œufs et aux sulfites ou souffrant d’une maladie induite par le gluten de ne pas consommer les produits listés sur le site du MAPAQ.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ pour le moment.