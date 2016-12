Les 10 maisons les plus dispendieuses de l’Est de Montréal

Les arrondissements de Saint-Léonard et Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles se partagent six des dix propriétés vendues les plus chères dans l’Est de l’île. Montréal-Nord vient compléter le trio de tête. Les belles maisons d’Anjou et Mercier paraissent elles plus abordables.

2 599 000 $. C’est le prix de la maison la plus chère de l’Est de Montréal. Située à Saint-Léonard, au 7025 de la rue Antonio-Di Ciocco, cette bâtisse – malgré son terrain de 13 708 pied-carrés – n’est pourtant ni la plus grande, ni la plus luxueuse des maisons à vendre dans le secteur.

La numéro 2 de notre classement est vendue 99 000 $ de moins mais donne l’impression de pénétrer dans la demeure d’un riche empereur romain. Marbre, colonnes, fresques, piscine creusée et chauffée… La maison de 21 pièces, implantée sur l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, est aussi dispendieuse à cause de son emplacement : le boulevard Gouin et son bord de l’eau.

Le Boulevard Gouin et ses villas

Cinq des dix maisons les plus onéreuses à l’Est sont d’ailleurs situées sur ce boulevard. Toutes offrent un accès et une vue sur la Rivière des Prairies. C’est le cas de la demeure qui prend la troisième place de notre classement. Pour 2 195 000 $, vous pouvez vivre dans un véritable château de 24 pièces, avec là aussi piscine creusée chauffée. En plus des quatre chambres, la propriété, étendue sur un terrain de près de 48 000 pied carrés, compte aussi un appartement pour les invités.

18, 20, 24 pièces… Les propriétés du boulevard Gouin sont souvent de belles grandes demeures qui offrent toutes une piscine en plus de leur accès au bord de l’eau.

Anjou et Mercier les zones les moins couteuses

Dans l’arrondissement d’Anjou, la maison à vendre la plus couteuse est quand même affichée à 1 099 999 $. Située au 10355 Promenade des Riverains, la demeure offre elle aussi un accès au bord de l’eau. Signe que sur l’île-de-Montréal, vendre une maison sur la rive permet d’augmenter son prix.

Quant à Mercier, sa maison la plus luxueuse ne dépasse même pas le million de dollars.

Top 10 des maisons les plus dispendieuses à l’Est de l’Île

1 – Saint-Léonard – 2 599 000 $ – 13 pièces

2 – RDP-PAT – 2 500 000 $ – 21 pièces

3 – Montréal-Nord – 2 195 000 $ – 24 pièces

4 – Montréal-Nord – 2 040 000 $ – 12 pièces

5 – RDP-PAT – 1 850 000 $ – 15 pièces

6 – Saint-Léonard – 1 350 000 $ – 12 pièces

7 – Saint-Léonard – 1 287 000 $ – 13 pièces

8 – RDP-PAT – 1 150 000 $ – 20 pièces

9 – Anjou – 1 099 999 $ – 11 pièces

10 – RDP-PAT – 1 098 000 $ – 18 pièces