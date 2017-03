Un libéral montréalais critiqué pour des propos sexistes

Des membres de l’opposition à Ottawa demandent que des mesures disciplinaires soient prises envers le député libéral de Saint-Léonard–Saint-Michel, Nicola Di Iorio. Le 8 mars dernier – la Journée des femmes –, l’élu montréalais aurait tenu des propos désobligeants envers une députée conservatrice, comparant cette dernière à une effeuilleuse, a rapporté jeudi le National Post.

Lors d’une rencontre du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, le téléphone de la conservatrice Diane Watts a sonné. Selon le quotidien canadien, au son de la musique de l’appareil, M. Di Ioro aurait demandé à l’élue britanno-colombienne: «Où est ton poteau pour glisser?» («Where’s your pole to slide down on?»).

«Un commentaire suggestif et très inapproprié a été formulé à mon égard par un député libéral au cours d’une rencontre du comité sur la sécurité en mars. La remarque a rendu mon équipe et moi, ainsi que d’autres députés, très inconfortables», a déclaré Mme Watts dans un communiqué où elle interpelle Justin Trudeau. «Il appartient maintenant au premier ministre de prendre les mesures appropriées.»

L’élue conservatrice a indiqué au National Post que, à la suite de la réunion, M. Di Iorio s’était excusé de son commentaire et avait expliqué qu’il s’agissait d’une blague. Le député de Saint-Léonard–Saint-Michel n’avait pas encore réagi officiellement à cette affaire jeudi soir.

Une autre députée de l’opposition, la porte-parole néo-démocrate en matière de condition féminine Sheila Malcomson, a demandé à M. Trudeau d’agir. «C’est étrange que nous n’ayons pas entendu parler de cette histoire avant, considérant l’engagement du premier ministre envers le féminisme», a-t-elle dit au quotidien.

Un porte-parole du whip en chef du gouvernement, Pablo Rodriguez, a fait savoir à CTV que «toute forme de langage ou de comportement inapproprié est inacceptable», rappelant que le député libéral avait offert ses excuses à Mme Watts. «Tous les députés du Parlement ont droit à un environnement de travail sécuritaire et respectueux», précise la déclaration envoyée au réseau d’information anglophone.