Vol à domicile: le SPVM cherche le suspect

Une série d’invasions de domicile est survenue à Montréal, dont quelques cas à Saint-Léonard au cours des dernières semaines. Le Service de police de la Ville de Montréal tente d’identifier le suspect.

L’individu serait un homme calme, patient et très charmant. Il se stationnerait à proximité du lieu de résidence des victimes et arriverait en marchant. Il ciblerait des personnes vulnérables particulièrement les femmes âgées seules. Il utiliserait les noms Aaron, David et Alain.

Il cogne également aux portes des personnes âgées qui souhaitent vendre leur maison par elles-mêmes. Il se dirait alors intéressé par l’achat de la maison et proposerait des cadeaux aux propriétaires, en faisant référence à une coutume. Il leur donnerait un sac cadeau contenant une bouteille de vin et inciterait les victimes à manger un chocolat contenant une substance inconnue.

Par la suite, les victimes perdraient connaissance rapidement suivant l’ingestion du chocolat. Les victimes reprennent connaissance plusieurs heures plus tard et sont ensuite incommodées sur une longue période. À leur réveil, les victimes constatent qu’elles se sont fait voler argent, bijoux et même appareils électroniques.

Le suspect recherché est un homme à la peau blanche au teint légèrement basané âgé d’environ 45-50 ans, mesurant environ 5’11 », de stature mince et il a les cheveux rasés. Il parle français en utilisant beaucoup d’expressions anglaises et pourrait également s’exprimer un peu en anglais.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un ayant pu être victime de ce suspect est invitée à se rendre au poste de son quartier ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle.

Quiconque possédant de l’information qui pourrait permettre d’identifier et de localiser le suspect recherché peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133. L’information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.

Quelques conseils préventifs

Le Service de police de la Ville de Montréal et le poste de quartier 42 de Saint-Léonard proposent quelques consignes de sécurité: