Bruit et pollution: la Direction de santé publique évaluera l’impact des chantiers

La Direction régionale de la santé publique (DRSP) effectuera une «évaluation sommaire du risque» pour la santé des citoyens qui vivent à proximité des grands chantiers dans l’arrondissement du Sud-Ouest, particulièrement le projet Turcot.

La DRSP du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal répond favorablement à la demande que lui a adressée le 30 août le conseiller municipal de Projet Montréal, Craig Sauvé.

Il rappelle que l’arrondissement est l’endroit au Québec où l’on retrouve la plus grande concentration de chantiers en milieu urbain.

Dans sa réponse dont TC Media a obtenu copie, le Dr Richard Massé, directeur de la santé publique, indique qu’il évaluera les risques liés à la pollution de l’air et au bruit auxquels sont exposés les résidents.

Il a d’ailleurs déjà discuté du dossier avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) et une rencontre, qui inclura la Ville de Montréal et l’arrondissement, se tiendra dans les prochains jours.

«Nous planifions obtenir des informations sur les mesures prises au niveau de la qualité de l’air, du bruit et des déplacements de véhicules», souligne le Dr Massé.

Les renseignements sur les mesures de mitigation déjà implantées ou planifiées seront colligées. «Ainsi, nous allons pouvoir effectuer une évaluation sommaire du risque», indique le directeur de la DRSP.

Comités de bon voisinage

La Direction de santé publique a aussi l’intention de participer aux réunions des comités de bon voisinage mis en place par le MTQ, ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à présent.

«Par la suite, nous comptons suivre l’évolution de la situation et voir comment diminuer les impacts à court ou long terme de ces travaux d’aménagement de l’échangeur Turcot», explique le Dr Massé.

«Je pense que ça va rassurer les citoyens de Saint-Henri, Émard et Côte-Saint-Paul de savoir que les autorités impartiales et expertes en matière de santé publique travaillent au dossier et prennent l’enjeu de la santé très au sérieux», commente Craig Sauvé.

Enquête sur le bruit

Au MTQ, une enquête sur la perception des impacts associés au bruit que vivent les citoyens sera menée conformément aux conditions du décret environnemental émis pour le projet Turcot. «L’enquête va commencer au cours des prochains mois et se tenir tout au long du projet, indique la porte-parole Nomba Danielle. En fonction des résultats, le MTQ va s’ajuster.»

Critique de l’opposition officielle en matière de Transports, Craig Sauvé plaide aussi pour une meilleure surveillance des activités de camionnage liées aux chantiers.

«Il y a de la vitesse excessive et des chauffeurs ne respectent pas le réseau de camionnage. Certains prennent des raccourcis en passant par des rues résidentielles», soutient le conseiller.

Ces gestes l’amènent à craindre pour la sécurité des piétons et des cyclistes. «Le poste de police 15 fait son travail, mais je pense qu’il aurait besoin de plus de ressources», estime M. Sauvé.

Le commandant Sylvain Parent mentionne que des opérations policières ont eu lieu depuis le début du projet Turcot et que d’autres sont à prévoir.

«Il va y avoir des opération à l’automne pour garder la pression», prévient-il, signalant que des policiers rencontrent régulièrement les gérants du chantier afin qu’ils rappellent la réglementation aux camionneurs.

La reconstruction du complexe Turcot se poursuit jusqu’en 2020.