L’accès au canal de Lachine limité jusqu’en 2019

Les berges du canal de Lachine devront être refaites afin de prévenir d’éventuels risques pour la sécurité du public. Des travaux de réfection des murs de soutènement, ouvrages essentiels à la navigation et à la préservation de l’intégrité historique du site, nécessiteront la fermeture par étapes de certains secteurs du Sud-Ouest, de LaSalle et de Lachine jusqu’en décembre 2019.

Le côté nord du cours d’eau, entre la passerelle Sir-Georges-Étienne-Cartier et l’écluse no 4, communément appelée Écluse de la Côte-Saint-Paul, sera fermé pour les deux prochaines années. Une tranchée de 11 mètres de large devra être creusée.

«Pour permettre la réalisation de ces travaux, des poteaux électriques d’Hydro-Québec doivent être relocalisés. Afin de procéder de façon sécuritaire pour les travailleurs et les usagers, certains arbres et arbustes doivent être élagués ou encore abattus», précise Simon Boiteau, gestionnaire des relations externes chez Parcs Canada.

Pour compenser les incidences des travaux sur l’environnement, des mesures seront mises en place, notamment «la plantation de végétation à des endroits jugés appropriés».

Les usagers des berges et de la piste cyclable devront utiliser le côté sud du canal, en traversant par la passerelle de la rue Beaudoin à l’est et celle temporairement installée à l’écluse no 4 à l’ouest.

«Ce détour n’entraînera pratiquement aucun délai dans les déplacements des cyclistes et des piétons, comme il faut seulement traverser la passerelle», explique M. Boiteau.

Autres détours

Au cours des prochains jours, Parcs Canada débutera également la réfection du système d’éclairage de la piste du canal entre le pont de la Côte-Saint-Paul, situé sous l’autoroute 15 dans le Sud-Ouest et le chemin du Musée à Lachine. La fermeture est prévue jusqu’au printemps prochain. Il est conseillé d’utiliser le réseau cyclable municipal durant cette période.

Des travaux de réfection des murs de soutènement entre le pont Monk et la passerelle Notre-Dame, à l’ouest de la rue Irwin dans LaSalle, seront également effectués, ce qui entraînera une déviation de la piste cyclable en bordure du tracé habituel.

Parcs Canada a injecté plus de 170 M$ sur cinq ans à la rénovation du lieu historique national du canal de Lachine.