Une station hivernale intérieure à Pointe-Saint-Charles

Bien au chaud, les familles du Sud-Ouest pourront chausser leurs patins et tester leurs habiletés de pilote de toboggan dans la nouvelle station hivernale intérieure du Nordelec de la rue Richardson, dans Pointe-Saint-Charles. L’édifice de huit étages, qui abrite de petites entreprises, ouvrira ses portes au public gratuitement les deux premiers week-ends de janvier.

L’immense salle cathédrale a été entièrement rénovée pour faire place à un lieu de divertissement destiné aux entreprises locataires, mais également à la communauté avoisinante.

«Quand nous avons pris possession de la bâtisse, cette salle servait à l’entreposage. Nous l’avons épuré et nettoyé pour faire cette station hivernale. Le but était de créer un effet de communauté à l’interne, mais aussi de bien s’intégrer dans le quartier», raconte Michel Darveau, directeur immobilier principal chez Allied, propriétaire depuis juin 2016.

Une patinoire, une glissade et des stations gourmandes ont été aménagées dans la salle au décor chaleureux. «Nous voulons offrir un endroit aux familles du coin pour les jours où la météo ne sera pas au rendez-vous», renchérit M. Darveau.

Pour ceux qui ne possèdent pas d’équipement, l’entreprise fournira près de 70 paires de patins et des toboggans gratuitement.

Alors que l’atmosphère était plutôt décontractée lors de l’inauguration, le 20 décembre, avec les lumières tamisées et un bar à cocktails, les résidents de l’arrondissement profiteront d’une ambiance plus familiale au début janvier.

«On prévoit offrir des s’mores (sandwich fait de biscuits Graham avec de la guimauve et du chocolat à l’intérieur) et de la tire sur neige. Notre équipe est présentement en train de développer des jeux pour animer les jeunes», souligne le directeur immobilier, précisant qu’il s’agit du seul endroit à Montréal offrant ce genre d’événement.

Nordelec

La vocation du Nordelec a pris un nouveau tournant il y a quelques mois avec le départ de Lumenpulse, la dernière entreprise à vocation industrielle.

Maintenant, le bâtiment centenaire loge plus de 80 entreprises et il y a encore suffisamment d’espace pour accueillir près du double d’employés.

Depuis 1974, des lofts ont été aménagés pour attirer les startups (jeunes entreprises en démarrage), créant ainsi une immense communauté d’affaires en plein cœur de Pointe-Saint-Charles.

«Nous voulons créer un environnement de travail de choix. Nous avons récemment fait passer aux employés un sondage pour connaître les services qu’ils souhaiteraient voir à l’intérieur de l’établissement», souligne M. Darveau.

La station hivernale faisait partie des demandes de lieu de divertissement rassembleur après les heures de travail. Il ne s’agit toutefois que d’un projet temporaire qui se terminera à la fin du mois.

Allied compte éventuellement faire des investissements majeurs pour aménager quelque chose de permanent dans la salle cathédrale. Aux dires de Michel Darveau, l’équipe ne manque pas d’idées pour cet espace à fort potentiel.

La station hivernale Nordelec sera ouverte aux résidents les 6 et 7 janvier ainsi que les 13 et 14 janvier, entre 10h et 16h. Un stationnement gratuit se trouve à côté de l’édifice, au 1751, rue Richardson.