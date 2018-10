Début des travaux du REM à Griffintown

La piste cyclable du côté nord du canal de Lachine, entre les rues de la Commune et Wellington, sera fermée de la fin octobre à la fin décembre. Le futur Réseau express métropolitain (REM), ce train électrique entièrement automatisé, surplombera une partie du canal, nécessitant la construction d’une structure aérienne dans ce secteur.

Afin de construire les trois piliers ainsi qu’installer les poutres et les dalles qui formeront la structure, deux jetées temporaires seront aménagées dans le cours d’eau, entre les rives nord et sud et l’ilot central où se trouve le pont tournant. Ces jetées permettront d’accueillir les équipements nécessaires aux travaux et seront démantelées une fois le chantier complété.

Ces travaux, qui se poursuivront jusqu’à l’automne 2019, pourraient générer du bruit et de la poussière dans les secteurs riverains. Un suivi sonore et de la qualité de l’air sera ainsi réalisé par des experts en environnement mandatés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Infra tout au long du chantier. Des équipes procéderont également régulièrement au nettoyage du secteur à l’aide d’un balai mécanique et de brumisateurs.

Un programme de reboisement sera déployé pour compenser la coupe d’arbres et d’arbustes qu’entraîneront les travaux.

Détours

Le chantier causera des entraves partielles à la circulation piétonne et cycliste le long des berges. Des chemins de détour sécuritaires seront donc aménagés.

Quant aux camions lourds, qui se multiplieront dans le secteur pendant les travaux, ils seront confinés à une route définie afin de réduire au maximum leur présence dans les quartiers résidentiels de Griffintown.

Pendant la saison de navigation, entre mai et octobre, le cours d’eau sera accessible par le chenal sud du canal.