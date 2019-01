Judo Monde se démarque à la Coupe Gadbois

Plus de 25 participants de Judo Monde ont participé à la dernière édition de la Coupe Gadbois, un événement sportif d’envergure organisé par le club du Sud-Ouest depuis 28 ans. Parmi eux, le tiers est reparti avec une médaille au terme de la compétition qui réunissait 695 compétiteurs au centre Pierre-Charbonneau le week-end dernier.

Sur les tatamis, on retrouvait des judokas, hommes et femmes, âgés de 10 ans et plus, en provenance des quatre coins de la province ainsi que de l’Ontario.

Malgré l’excellente performance des compétiteurs de l’équipe de Judo Monde, dirigée par l’entraîneur-chef Loïc Imbert, le club n’a pas réussi à se tailler une place sur le podium. C’est plutôt le club de Judo Métropolitain qui a été couronné grand gagnant de l’édition 2019, suivi du club Torii et du club de Saint-Léonard.

«C’est la première fois que nous avons autant de participants de notre club, donc je pense que si ça continue à progresser, nous avons des chances de l’emporter l’an prochain», indique le directeur technique de Judo Monde, Claude Bédard, précisant que leur dernière victoire remonte à 2001.

Pour une troisième année consécutive, l’événement faisait partie du circuit provincial permettant d’accéder aux championnats canadiens.