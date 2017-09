Les Canadiennes à Verdun

L’Auditorium de Verdun sera la prochaine résidence des Canadiennes de Montréal. L’équipe de hockey féminin a signé une entente avec l’arrondissement pour faire de l’aréna son centre d’entraînement officiel dès que les rénovations de celui-ci seront complétées, soit pour la saison 2018-2019.

L’entente de principe prévoit le maintien des heures de glace réservées aux associations sportives locales et un coût des billets abordable pour les matchs, afin de permettre aux familles d’y assister.

Après avoir été le lieu d’entraînement des Canadiens et avoir accueilli des équipes de hockey junior majeur, l’aréna verdunois accueillera donc de nouveau des équipes de très haut niveau, celles de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF).

«L’Auditorium de Verdun est l’endroit idéal pour permettre à l’organisation des Canadiennes de grandir et de se positionner comme emblème de développement du hockey dans les années à venir», indique la directrice générale du club, Meg Hewings.

Championnes de quatre coupes Clarkson en 2009, 2011, 2012 et 2017, l’équipe est reconnue pour sa formation exceptionnelle, formée d’olympiennes comme Marie-Philip Poulin et Charline Labonté et d’espoirs de la relève.

Les Canadiennes jouaient jusqu’ici à l’aréna Étienne-Desmarteaux, dans l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie.