Prolongement de la ligne bleue: Québec n’a toujours pas sollicité le gouvernement fédéral

Plusieurs mois après l’adoption du plan d’investissement fédéral dans les infrastructures, qui prévoit entre autres le financement de grands projets de transport en commun, Québec n’a toujours pas sollicité Ottawa dans le dossier du prolongement de la ligne bleue du métro, selon le député de Saint-Léonard–Saint-Michel, Nicola Di Iorio.

En avril dernier, le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi, avait écrit à ses homologues provinciaux et territoriaux pour les inviter à poursuivre les discussions sur les projets de transport. Toutefois, le député Di Iorio affirme que le gouvernement québécois n’a toujours rien déposé au sujet du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal vers Saint-Léonard et Anjou.

«Il faut recevoir une demande du gouvernement provincial. Mais, nous n’avons encore rien reçu», déplore le député fédéral.

Du côté du gouvernement du Québec, on indique qu’on attend de finaliser des études avant de faire toutes demandes de financement.

«Nous voulons connaître les coûts réels du projet et éviter les dépassements de coût. Nous sommes en train de faire les analyses et nous n’avons pas de deadline dans le projet», indique la députée de Jeanne-Mance–Viger, Filomena Rotiroti.

Le changement de ministre au ministère des Transports du Québec pourrait ralentir un peu le processus, mais Mme Rotiroti n’est pas inquiète.

«J’ai rencontré M. Lessard le 26 août dernier et je lui ai fait un tour de piste des transports à Montréal, dont le projet de la ligne bleue. Il est très sensibilisé par tous les dossiers et il est au courant que ce prolongement est très important pour l’est de la métropole», informe Mme Rotiroti.

Mobilisation

Devant l’absence de demande, le député Di Iorio craint que le gouvernement du Québec passe à côté du plan d’infrastructure fédéral et de l’important financement qui en découle.

«Si nous ne sommes pas vigilants, le prolongement de la ligne bleue va nous passer sous le nez. Nous avons besoin de ce projet, ce n’est pas un caprice», affirme M. Di Iorio.

Il ajoute que la multiplication des projets de transport en commun dans la métropole pourrait nuire à celui de la ligne bleue.

«Il y a de la concurrence dans les projets, car beaucoup de personnes veulent le développement de la ligne orange. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers, car rien n’est encore acquis dans ce dossier», laisse entendre l’élu fédéral.

Pour éviter que le financement soit octroyé à d’autres projets, l’élu de Saint-Léonard–Saint-Michel invite la population à se mobiliser.

«Il faut que les gens exigent le prolongement de la ligne bleue. Une population mobilisée fera la différence dans le projet. Je ne serai pas rassuré tant que je n’entendrai pas le bruit du dynamitage dans le tunnel du métro de la ligne bleue», souligne M. Di Iorio.

TC Media a tenté de joindre le nouveau ministre des Transports du Québec, Laurent Lessard, mais sans succès.