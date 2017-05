Un nouveau festival dans le Mile-Ex

Un nouveau festival pourrait voir le jour dans le quartier du Mile-Ex, créé pour et par les résidents du secteur.

Derrière cette initiative collaborative se trouvent les fondateurs de la Société de développement Waverly (SDW). Les trois jeunes entrepreneurs veulent faire participer les citoyens à leurs efforts pour mettre sur pied le Projet Ex, un événement «librement inspiré par South by Southwest», selon ceux-ci.

«Nous voulons poser la question «qu’est-ce que ce quartier représente pour les gens qui y vivent?» Nous allons partir de ce principe pour créer une plateforme au travers de laquelle les résidents pourront exprimer leurs idées et leurs ambitions», explique David Gobeille-Kaufman, cofondateur de la SDW et instigateur de l’événement.

Trois ateliers auront lieu lors desquels les intervenants et les résidents du secteur localisé à l’ouest du boulevard Saint-Laurent dans La Petite-Patrie pourront se rassembler.

Le premier se tiendra le 17 mai et aura pour thème «design et aménagement». L’atelier de cocréation d’une durée de 2 heures permettra de rencontrer la communauté design et aménagement gravitant dans le quartier.

Les participants seront invités à former des équipes de collaborateurs avec qui ils pourront échanger des idées afin «de mettre en place un format de partage qui pourra mettre en valeur vos réflexions et votre travail.»

Deux autres ateliers suivant la même formule se tiendront le 21 et 24 mai, respectivement sous les thèmes «art et bouffe» et «innovation sociale».

«Nous voulons avant tout mettre de l’avant les idées qui seront proposées. Si pendant l’atelier sur l’art et la bouffe, c’est le sujet de l’agriculture urbaine qui prend le dessus, nous n’allons pas forcer les choses et nous nous concentrerons sur ce qui intéresse les participants», affirme M. Gobeille-Kaufman.

Une synthèse des propositions sera subséquemment faite par les organisateurs du festival Projet Ex, afin que celui-ci puisse avoir lieu du 7 au 10 septembre 2017.

Même si la programmation n’est pas encore coulée dans le béton, cet événement multidisciplinaire portera sans doute un «un volet citoyen, gratuit, dans lequel on pourra aborder des enjeux comme les ruelles vertes».

Des conférences à la carte seront offertes sur une variété de sujets, tels que l’architecture, les technologies et les innovations sociales. Des spectacles musicaux, gratuits, sont aussi à prévoir.

Tous les détails concernant les ateliers sont disponibles sur la page Facebook de Projet Ex.