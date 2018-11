Davantage de stationnement tarifé près de la Plaza St-Hubert

L’arrondissement implantera 97 places de stationnement tarifé sur les rues avoisinantes à la Plaza St-Hubert dans le but de compenser pour les espaces qui ne seront plus disponibles sur l’artère commerciale à la suite des travaux.

En effet, si une deuxième voie de stationnement avait été créée dans le cadre d’un projet pilote en 2013 à cet endroit, celle-ci ne sera pas conservée dans la nouvelle mouture qui devrait être terminée en 2020.

C’est pourquoi près d’une centaine de places tarifées sera installée aux amorces de l’avenue De Chateaubriand et des rues Saint-André, Saint-Zotique et Beaubien, entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse, d’ici quelques jours.

«On voulait trouver un équilibre entre les demandes des commerçants et celles des résidents. Même si les places de stationnement sur la Plaza n’étaient que temporaires, c’était important de répondre aux inquiétudes des propriétaires de boutiques», affirme François Limoges, conseiller de ville de Rosemont–La Petite-Patrie.

En effet, en plus des stationnements tarifés, les élus de l’arrondissement ont voté lors du conseil du 5 novembre en faveur d’une résolution visant «l’ajout approximatif de 51 places de stationnement à temps limité de 2 heures», sur la rue Saint-André et l’avenue De Chateaubriand, entre les rues Bélanger et de Bellechasse.

Celles-ci ont pour objectif de créer un roulement plus fréquent des personnes qui visitent le secteur en automobile, tout en offrant des espaces de longue durée pour les citoyens détenteurs de vignette du programme de stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR).

Selon Mike Parente, directeur général de la Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert, l’annonce de stationnement tarifé est un premier pas dans la bonne direction. «Ces 97 places sont les bienvenues, c’est un bon départ», indique-t-il.

Ce dernier ajoute que des discussions ont toujours cours avec l’administration de Rosemont–La Petite-Patrie en matière de stationnement dans le secteur de l’artère commerciale, sans vouloir s’avancer sur la suite des choses.

Rappelons que les élus avaient dû faire marche arrière en 2016 dans leur intention de modifier le règlement d’urbanisme afin de permettre l’usage de stationnement intérieur à proximité de la Plaza et de la Promenade Masson. Plusieurs citoyens s’inquiétaient de la densification de la circulation automobile sur les voies avoisinantes de la rue Saint-Hubert.