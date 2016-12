L’homme du taxi Coop

J'espère que tu te reconnaîtra et lira ce message ... je t'ai pris au hasard mercredi le 28 décembre vers 19:30 ou 20:00 je crois à l'angle de jean-talon et châteaubriant , j'ai monter dans ton taxi j'étais au téléphone après une longue journée de travail , j'ai pas trop porter attention tu est venu me reconduire dans le coin de chabanel , en descendant j'ai croisé ton regard , Et ce regard est rester imprégner dans ma tête , je suis rentrée chez moi la tête vider et comme frapper par la foudre ;D . Je n'ai jamais poster ici , j'ignore si c'est utile même ce que je fais , mais si tu te reconnais et que tu te rapelle de moi , écrit moi ;)

Femme aux cheveux noir, 30 décembre 2016