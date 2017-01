Donald Trump, pourtant habitué aux réseaux sociaux, a fait une erreur sur Twitter qui n’est pas passée inaperçue.

Dans un tweet publié le 16 janvier, le prochain président américain a voulu parler de sa fille Ivanka Trump. Cependant, il n’a pas mis le bon nom de compte et a donc identifié la «mauvaise» Ivanka. En effet, il aurait dû écrire @IvankaTrump et non @Ivanka. Oups!

Résultat? Une femme totalement inconnue s’est retrouvée le centre d’attention de milliers, voire de millions, d’utilisateurs Twitter.

Ironiquement, la femme en question, Ivanka Majic, tweetait le 13 janvier dernier qu’elle était «enfin populaire», puisqu’elle apparaissait dans un article de son journal local. Elle n’avait encore rien vu!