#TagsAndTheCity refait les cartes de métro de grandes métropoles internationales (New York, Londres, Berlin, Paris et San Francisco) en changeant les noms de station par le mot-clic le plus populaire sur Instagram à cet endroit.

L’équipe derrière Tagsandthecity calcule quel est le mot-clic le plus populaire sur Instagram à moins de 300 mètres de la station de métro. Si le mot-clic le plus populaire est le nom de la station ou le nom du quartier, ils choisissent le prochain. Ils donnent l’exemple du Louvre. Le mot-clic le plus populaire de la station de métro Louvre est…#louvre. Le deuxième étant #monalisa, c’est celui qu’ils ont choisi afin de renommer la station.

Cette façon de voir la carte de métro des grandes villes est très pratique pour les touristes qui peuvent y voir rapidement où se trouvent les attractions, les grands magasins, les stades sportifs et les endroits où bruncher!

À quoi pourrait ressembler celle de Montréal, selon vous? On veut vos suggestions!

Viau – #StadeOlympique, #StadeSaputo

McGill – #CentreEaton

Peel – #Simons

Lucien-L’Allier – #CentreBell

Jean-Drapeau – #Casino, #LaRonde

Champs-de-Mars – #HotelDeVille, #VieuxPort

Place-D’Armes – #CathedraleNotreDame, #Congrès

Beaudry – #LeVillage

Saint-Laurent – #Chinatown

Mont-Royal – #LaPetiteFrance, #LePlateau

Laurier – #Hipster

Montmorency – #Laval

Beaubien – #Brunch