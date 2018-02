McDonald’s a demandé à la créatrice de bijoux Nadine Ghosn de créer une bague Big Mac sertie de pierres précieuses pour la Saint-Valentin. D’une valeur de 12 500$, elle est au coeur d’un coup publicitaire visant à encourager les amoureux du Big Mac à déclarer leur flamme à leur burger fétiche sur les réseaux sociaux.

Les sept couches du célèbre sandwich sont ornées de diamants et de saphirs oranges et verts. Ce «Bling Mac» en or 18 carats est à gagner en imaginant les voeux amoureux les plus drôles et les plus inventifs sur Twitter. Le tweet le plus hilarant remportera le prix.

Ce coup publicitaire vise à promouvoir le «Big Mac Trio» (Mac Jr, Big Mac et Grand Big Mac) en vue de la Saint-Valentin.

Ce n’est pas la première fois que McDonald’s s’aventure dans le domaine de la joaillerie.

L’année dernière, le créateur gallois Julien Macdonald avait imaginé une boîte à sandwich sertie de strass pour la sortie au Royaume-Uni des burgers premiums.

Pour participer au concours, il faut publier un tweet @McDonalds à l’aide du hashtag #BlingMacContest avant le 14 février.